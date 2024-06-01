行政院30日院會後，原先各方期待兩岸觀光旅遊障礙能夠解除、錯誤的非核家園政策能夠修正，全部成為幻影。總統府、行政院與立院黨團從520到530，忽軟忽硬，相互矛盾的表現，一度讓人如墜五里霧中，如今終於明白，柔軟的卓榮泰、鄭文燦、邱垂正，終究不敵強硬的賴清德、堅決抗中保台的國安團隊、好戰的民進黨立院黨團。

錯估內外形勢 抗中牌失靈

這也難怪，台灣民主化後歷任總統，就職後都享有一段蜜月期，即使最失敗的陳水扁，於2000年首任就職初期也曾經廣受國人期待。唯獨賴清德，從520就職到530行政院院會，短短10天就讓各方失望不已，大陸對台敵意升高、朝野對抗激化、美國擔心台灣失控、非核列車繼續急駛，賴清德政府前景艱困。

520就職演說發表前，包括美國、大陸與台灣社會，都曾有所期待，希望往有利兩岸恢復溝通對話，降低台海戰爭風險的方向發展，結果卻大異其趣。大陸將賴清德定性為「台獨」，23日啟動為期兩天「聯合利劍－2024A」軍演，解放軍行動雖節制，但「反獨促統」意涵強烈。接著大陸財政部5月31日無預警公布，取消134項適用ECFA關稅優惠產品清單，兩岸關係加速惡化。

讓人無法理解的是，賴清德若要在兩岸關係上來硬，就要在朝野關係上求穩，但賴清德硬到底，立法院內表決不過在野黨，就動員群眾包圍立法院，企圖威嚇在野黨。只是民進黨慣用民粹虛張聲勢的戲碼，早已被人看穿，藍白通力合作下，國會改革相關法案三讀通過，藍白互信得以累積，將有助於長期合作關係的建立。

賴清德同時撕裂兩岸關係與朝野關係，意在刺激台海緊張以凝聚基本盤團結，再以《反滲透法》等國安五法製造兩岸交流障礙，阻絕大陸對台灣的影響力，創造民進黨永遠執政的最大可能。但賴政府錯估情勢，大陸未放棄和統，台灣民意希望和平，美國不希望在東亞開啟第3場戰爭，兩岸關係本質已經改變，美中關係也出現微妙變化，民進黨「抗中保台牌」不好使了。

依據台灣民意基金會的調查，6成5民意支持國會改革，5成5支持藐視國會罪，受年輕人歡迎的Dcard網路平台調查，8成大學生支持國會改革，7成反對包圍立法院。美麗島電子報5月國政調查，45.7%民眾認為賴清德「兩岸互不隸屬」的說法對兩岸關係不利，僅36.2%民進黨基本盤認為有利。民意取向非常清楚，賴清德卻逆勢操作。

在野黨嚴監督 民意要發聲

倒是習近平、王滬寧先後對台釋出和緩訊號，已對民心造成深刻影響，美麗島調查，47.3%不擔心未來4年兩岸爆發戰爭，49.4%擔心，形成五五波。從這個角度看，台灣民眾面對圍島軍演「硬的更硬」與習近平「軟的更軟」兩種不同的訊號，半數選擇相信前者，半數選擇後者，等於相互抵消，兩岸關係將在僵持中滑向更危險，而不是更安全。

從理性的角度，習近平軟的訊號代表大陸的戰略自信，有信心以實現兩岸心靈契合的統一完成中華民族的復興，是對兩岸人民與世界繁榮最有利的選擇，但這不表示大陸放棄「硬」的選擇；解放軍一旦完成「圍而不打」的準備，將對台灣經濟造成傷害，但只要不打，美國就沒有護台的合理性。這也是許多國家推動「台灣+1」策略的原因，避免兩岸一旦爆發衝突，先進晶片等重要產品供應中斷。

大陸軍演並非裝腔作勢，但庶民看不懂門道，認為北京不會真打，可以繼續過安穩的小日子，卻留給民進黨操作「抗中」的空間，讓兩岸關係更危險。所幸主流民意希望和平、支持兩岸交流，6月即將舉行的海峽論壇，今年報名爆表可見一斑。

兩岸關係有三個壓艙石：習近平對和統的戰略定力、拜習兩領導人不想打仗、台灣多數民意希望和平。這三個壓艙石，賴清德再硬也硬不過。過度抗中與非理性的非核政策，將對台灣經濟造成傷害，在野黨要有監督的勇氣，多數民意要勇於發聲。