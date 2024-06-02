輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前偕同台積電創辦人張忠謀等多位科技大老逛夜市，引起媒體追逐與民眾圍觀，也讓夜市吸引了更多人的注目。其實，黃仁勳近一年來訪台期間就經常到夜市吃蚵仔煎、豆花等小吃，去年6月他逛夜市還曾在台北市議會引起熱議，議員們建議市長蔣萬安邀他一起逛夜市來行銷台北，蔣萬安當場允諾會盡力促成。

巧的是，就在黃仁勳與張忠謀逛夜市的同一天，主計總處發布《112年攤販經營概況調查》，而調查結果顯示國內攤販五年來大減七萬家，其中減的最多的是夜市所屬的小吃、飲料這類攤販，五年來減了近四萬家，這是民國77年有調查以來所未曾出現過的情況，全台各地夜市處境之艱困，不言可喻。

依主計總處統計，112年國內攤販總數降至23萬家，這是有史以來最低，其中尤以夜市所屬的小吃、飲料這類攤販為最，七大類攤販裡長期以來就以夜市這類小吃、飲料的攤販數最多，以本次調查結果為例，即使小吃、飲料攤販較五年前少了四萬家，但在攤販總數23萬家中仍占逾5成，從業人數達20萬人，其創造的就業機會對於社會的安定，多所貢獻。

五年來，夜市這類小吃、飲料的攤販經營艱辛，不只四萬家因生意蕭條難以為繼，即使仍在經營的12萬家，平均每攤全年利潤僅54萬元，也比五年前少了許多，這個利潤遠不及同一年上班族平均年薪70萬元，更何況這裡的利潤非一人所享有，多數夜市攤販經營者都有家人幫忙，也就是一年所賺的54萬幾乎是一家一整年的收入，其生活之不易，於此可知。

台灣攤販業早年多出現在廟會、市集，由於商店不多，交通不便，每每吸引人潮，然而隨著大環境改變，加以近年網購、外送平台的出現，瓜分了他們的市場，攤販業的經營面臨更大的挑戰，而夜市更因疫情期間，逛街人口、外來旅客大減而陷入蕭條。眾所周知，晚近十年夜市這類小吃、飲料經營者，主要客源是來台觀光客，疫情期間，邊境管制，來台旅客稀少，對夜市衝擊甚大。然而，讓人好奇的是，112年調查期間疫情已經過去一年，國境也已解封，內需服務業也已復甦，何以小吃、飲料這類攤販的春燕仍未到來？

原因是觀光客大減，依主計總處統計，來台旅客於疫情前的108年12月高達114萬人，亦即一個月就來了114萬人之多，而調查期間的112年6月雖已解封近一年，但當月來台旅客仍僅51萬人，即使如今，一個月也不過60多萬人，來台旅客人數遠不及疫情前，首當其衝的自然是夜市。

黃仁勳經常到夜市，對於夜市的人氣大有幫助，然而，如果觀光客無法回到疫情前的水準，攤販的困境依舊難解。目前攤商面對的三大困境包括網購風行、外送平台崛起，以及來台旅客下滑，前兩個困境是市場法則，政府無力扭轉，但是來台旅客下滑這件事，是政府可以努力使其回升的，政府自應有所作為才是。

政府有作為嗎？根據央行國際收支帳，我國長期以來由於出國消費者多，海外來台者少，旅行支收支皆呈逆差，只有在100～103年連續四年出現順差，103年旅行收入146億美元的最高紀錄，十年來仍未被打破，而這四年之所以有順差，主因兩岸關係和諧，陸客來台觀光人數於98～104年由97萬人升至418萬人。由於來台者眾又樂於消費（主計總處曾指出，104年來台旅客每日消費以大陸、日本的228美元名列第一），因此使得小吃、飲料這類攤販於102年升至17萬家的史上最高，隨後由於兩岸關係緊張，陸客來台人數減少，107年再調查時降至16萬家，112年再降至12萬家，這說明兩岸關係若能和諧發展，不僅有助於兩岸經貿，也可以為夜市攤商帶來活水。

行政院院會日前聽取觀光署報告「拓展觀光亮點，帶動兆元產業」，並把今年來台旅客目標訂在1,000萬人次，閣揆卓榮泰雖也表示歡迎陸客來台，但政府把兩岸關係弄得如此緊張，八年來交流幾乎停滯，這樣的大環境有歡迎人家的感覺嗎？說真的，黃仁勳與張忠謀逛夜市比起府院政策顯然更有效果，雖然如此，真要讓夜市恢復昔日榮景，非兩岸和諧無以竟其功，政府真有心提振觀光，兩岸政策非改弦易轍不可。