連日來，北韓對南韓又是飛彈又是氣球攻擊，有趣的是，260個氣球不僅裝滿「糞便」和垃圾，並且正好掉落在總統辦公室大樓和外交部大樓屋頂上，頗讓南韓總統尹錫悅很沒有體面。

自從尹錫悅上任2年以來，靠著美國、日本，認為美韓日3國武力足可對付金正恩。可惜，尹錫悅忘了金正恩幕後有中國和俄羅斯2位大哥的支持，所以南韓無論嚴厲批評北韓違反聯合國安理會的決議，但金正恩卻越來越兇猛。

前總統文在寅在任時，首次促成美朝間的「川金會」及繼承前總統金大中和盧武鉉的兩韓對話，分別在板門店和平壤舉行「文金會」，並且簽署各項合作協議包括經濟和軍事，至今文在寅為兩韓建立的交流與合作感到十分驕傲和光榮。

不幸的是，尹錫悅剛好與文在寅唱反調，經常利用機會指責文在寅說「靠中國不靠美國」，讓韓國外交一敗塗地。因此，尹錫悅努力加強和恢復美韓與韓日關係，認為可讓金正恩知難而退，不會讓兩韓進入戰火邊緣，問題是，金正恩覺得尹錫悅利用外力迫使北韓退怯，十分不妥，只好加強軍備非要一戰對付尹錫悅。

2年多以來，可以看得出金正恩的變化，告訴尹錫悅「你強，我比你更強」。一方面與俄羅斯總統普丁來往密切，另一方面加強與中國的關係，近期南韓要求中國不要遷返住在大陸的「脫北者」，然而中國不理會南韓，主要是考慮中朝關係的重要，近日，普丁訪問習近平，2人應談到「中俄朝的軍事合作」。

目前尹錫悅的處境十分嚴峻。環顧四週，面對的不僅是金正恩，還有國內敵人太多，包括文在寅，現任反對民主黨代表李在明及第三黨「革新黨」代表曹國等人，30日開門的第22屆新國會，300席中，反對黨就佔有187席，因此，不僅可以自行推動法案，並對司法人員形成莫大壓力。今後恐怕只會讓檢察官和法官累壞自己。

現實上，尹錫悅不得不辦文在寅、李在明及曹國等人的弊案。因為，這些人在國會聯合起來要趕尹錫悅早日下台不可，否則，這些人陸續就要面對牢獄之災。預料新國將會變成戰場，是尹錫悅下台先來到，還是文在寅等人先進牢房，這場朝野政爭，恐怕比連續劇還熱鬧和緊張。

打開報紙和電視，近日來全是檢察官和法官新聞，那些檢察官和法官認真和公正，又有哪些司法人員則受到「政爭」影響，出現不同的起訴與判決，讓人民不信任司法和瞧不起檢察官和法官。

韓國國會議員的特權特別多，比起台灣立法委員簡直是大巫和小巫，台灣立委可憐得很。近日通過的《國會改革法》，民進黨批評說是立委擴權。真是，又是一樁國際大笑話。韓國朝野吵歸吵，還是要尊重憲法，尹錫悅依規定每年都到國會施政報告，但答詢就留給國務總理和內閣閣員來分擔。

台灣政治要進步，就要從國會改革和讓賴清德改變強勢姿態，向人民低頭開始吧。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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