美國國防部長奧斯丁6月1日在新加坡舉行的年度安全峰會「香格里拉對話」上表示，印太地區進入「安全新時代」華盛頓正在加強其聯盟網絡，以對抗中國日益擴大的軍事力和影響力，他並強調「只有亞洲安全，美國才能安全」。只是，奧斯丁在強調「美國安全」的邏輯是建構在「亞洲安全」時，是否也正在強化東亞地區的「冒險主義」，讓東亞陷入安全困境中？

就以最近的例子來看，菲律賓不斷地在南海地區衝撞中國島嶼的主權範圍，美國為了維護菲律賓安全，也跟菲律賓進行聯合軍演，甚至美軍重新租借和重返菲律賓基地，此舉相對鼓勵菲律賓對中國衝突的冒險主義，讓菲律賓反而陷入安全困境中。

美國給賴清德的台獨主義壯膽

同樣的，美國力挺的台灣賴清德政府，在美國的壯膽之下，賴清德並沒有順著蔡英文路線維持現狀，反而大膽的宣示他的台獨主義，將兩岸互不隸屬公然作為就職演說的內容，甚至還把台灣偷渡到「中華民國、中華民國台灣」之內，變成大家可以選擇的「國名」。

賴清德這種就職演說的內容，美國可以裝著聽不懂，但中國卻無法裝聾作啞的讓賴清德的「獨白」向前邁進一步，所以賴清德一上任，中國就立即祭出「聯合利劍—2024A」軍事演習，完全不給賴清德蜜月期，避免賴清德生出更大的「冒險主義」。

這就是典型的美國為了尋求安全，卻可能造成東亞地區安全困境的因果關係。所以奧斯丁所強調的印太地區進入「安全新時代」，其實並沒有見到新的內涵，反而是回到冷戰時期採取聯盟政策，重新回到圍堵戰略的範疇。

這也是為何中國媒體專欄「玉淵潭天」會發文批評，美國「印太戰略」，滿是華麗辭藻，打著促進地區合作的旗號，但實際上卻抱守冷戰思維和零和博弈，搞封閉排他的「俱樂部」，真正目的是把一個個「小圈子」融合成「亞太版的北約」這個大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。

大陸批評美國搞「亞太版的北約」

中國所稱的美國搞「小圈子」，實際上就是把美英澳的AUKUS（音譯：奧庫斯），美日菲、美日韓等，組成各個類似的小三角聯盟，再組合成美日印澳的大型印太戰略，目標就是完全針對中國的崛起，所以拜登政府過去強調的美中關係該競爭就競爭，該合作就合作的關係，其實並看不到合作的面向，最終還是離不開競爭，從經貿供應鏈到聯盟的組成，美國的戰略操作只是把中俄推向一個新的軸心，讓歐亞大陸回到陸權與海權爭霸的時代。

這種陸權與海權爭霸的舊思維，相較於奧斯丁所說，印太地區安全領域幾乎所有方面都出現了「新趨同」，各方對「夥伴關係的力量」有共同理解，「這種新趨同正在形成一個更強大、更有韌性、更有能力的夥伴關係網絡，並在定義一個印太安全新時代」的說法，其實並看不出新的意涵。

同樣的，兩岸方面原本和平共處的環境，也因為美國不斷的在印太區域加強聯合軍事演習，還定期在台灣海峽和南海部署軍艦和戰鬥機，以對抗中國大陸日益成長的軍事力和影響力。美國以軍事力量遏制中國的軍事力量，反倒是鼓勵台獨力量的壯大，以及在「依美抗中」的政策下，不斷地以切香腸的方式，踏向中國大陸所劃下的台獨紅線。

這也是造成大陸解放軍藉由軍事演習，不僅早就跨過台海中線，現在又挺進台灣本島領海邊緣。而「聯合利劍—2024A」的軍演，更是把金馬外島和台灣本島一起納入演習的範圍，解放軍以軍事行動宣示「台灣是屬於中國的一部分」。可以說，民進黨政府以投機的方式向台獨紅線邁進，卻也給解放軍製造向台灣本島挺進的機會，兩岸挺進的交鋒點，最終是否會升高到爆發戰爭，越來越讓人說不準。

這種情況更非奧斯丁一句不點名批判中國「強加一個國家的意志」或「霸凌或脅迫」台灣，就能改變的現實。所以兩岸不安全，美國也別想安全。美國鼓動台獨冒進主義，最終惡果誰嚐，台灣人民不得不保有清醒的腦袋來認知啊！

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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