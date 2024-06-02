俄羅斯在位逾廿年的外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於5月底提及，中國大陸當局可以安排一次俄羅斯、烏克蘭之間的和平會議。

中國大陸當局外交部發言人表示，「支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會」。這點與中共方面過去的「尊重主權、促進停火、恢復和談」主張一致，但中共方面並未表示相關會議一定要由其召開。

中國大陸當局確有可能會藉由介入俄烏衝突以推廣及實踐習近平近年強調的「全球安全倡議」。「全球安全倡議」有許多內涵是基於習近平提出的「人類命運共同體」（後者於2017年分別首次出現在聯合國大會決議以及中共黨章中）。透過該倡議，中共呼籲在國際間推動多邊主義以建設持久和平、推動普遍安全、通過談判消弭衝突、透過協商化解爭端。

依據該倡議，中國大陸當局在朝鮮半島、巴勒斯坦、敘利亞、阿富汗、伊朗核武、沙烏地—伊朗和解等議題上，繼續發揮影響力。中國大陸當局也與若干國家合意將籌備中的「國際調解院」總部設於香港。該院將是為了符合聯合國和平解決爭端的一個政府間國際組織。

但是，台海兩岸問題卻不能這麼樂觀以對，認為中國大陸當局會依循「全球安全倡議」與國際法律調解來規劃對賴清德政府的政策，主要因為：第一，中共始終認為台海問題是內部問題，不是國際問題；第二，綜合實力漸強的中共，對於台獨分裂勢力及其後的外部勢力表現出沒有談判妥協的空間。

換言之，中國大陸當局的爭端解決原則與機制是內外有別的。

台海近日政、軍、經的緊張，有些在檯面上大家都看得到，有些則在檯面下不斷翻攪。要避免局勢持續惡化，最直接也最快的暫時解方就是兩岸公權力直接談判，因為台灣若僅依恃外力的有限度支持，其實是種「鋸箭法」，問題的癥結在兩岸均能同意的政治定位和未來圖像上。

2015年11月的「馬習會」顯示兩岸政府可以在針對主權爭議求同存異的「九二共識」下，以相互尊重、平等對待的方式進行領導人會面。

從蔡英文到賴清德政府這8年多，要進行「蔡習會」或「賴習會」並不困難，只是蔡、賴兩人說到沒做到，讓可能性趨近於零。

蔡英文在總統任內公開說過會依據中華民國憲法、《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，賴清德總統任內尚未如此表態，但就職時宣誓「遵守憲法，盡忠職務」，若他否認會依據憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，就成為凌駕一切法律體系之上的憲政怪獸了。

所以，賴政府也不用費神去想什麼緩和兩岸緊張的作法，因為只要真的依據憲法及《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，就沒有台獨之實。這種作法既合憲、合法、合理，也不會挑起兩岸緊張，而對岸的領導人很可能會改弦易轍，一起重啟兩岸協商的大門。若賴政府不做的話，恐怕是心中另有盤算了。

（作者為國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系教授）

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