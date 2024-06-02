為反制藍白通過國會改革五法，民進黨萬箭齊發，不僅行政院要提覆議，綠委也將聲請釋憲，多個民團及網路上甚至揚言發動罷免，要殺得藍委片甲不留。藍委要提案拉高罷免門檻，遭民進黨發言人吳崢譏諷立委將成為史前巨獸，看樣子民進黨學不會「老二哲學」，還想繼續打造綠色巨鱷。

民進黨最近在北、中、南接連規畫3場網路社群培訓課程，民進黨副祕書長何博文表示，以近期立院「青鳥」活動來看，網路能量已超乎傳統模式，動員能力非常強，遠遠超乎政治人物及政黨的想像，還說「小編」一點都不小，可見其影響力，希望2026選戰能有新樣貌，發揮在網路上的最大戰力。

距離2026九合一選舉還有2年多，何博文的話說得直白，民進黨現在就已在打造小編網軍，要在2026選舉扳回顏面，而青鳥行動全台遍地開花的「陸軍」，其實就是熱身賽，目的是讓此政治熱度延續到2026選前，期間當然包括罷免立委以及基隆市長謝國樑的動作，最後再拿下2026百里侯的勝利。

民進黨選舉算盤打得精準不令人意外，從最近罷免謝國樑的「拆樑」行動連署受到青鳥行動的激化，不冷反熱，就可窺見綠營的政治算計，藍白若還沉浸在立法院表決人數上的優勢，無法對症下藥防堵，恐會讓步步為營的民進黨得逞。

民進黨並非無懈可擊，新國會三黨不過半就是民意給的最大教訓，而最近王義川鬧出的監控人民疑雲，和前綠委羅致政選前影帶和錄音檔事件，雖說都交司法偵辦，但司法早已失去公信力，藍白該追根究柢，別讓真相就此錯過。