美國國防部長奧斯汀與中國新任國防部長董軍日前在新加坡「香格里拉對話」的場邊，舉行時隔18個月來的首次中美防長對談，但內容針鋒相對，由此不難看出，兩國在安全領域的分歧和矛盾仍相當鮮明，處於找不到相互交集的平行時空。

美方表示會繼續在印太地區保持威懾力，並支持台海維持現狀，強調雖然俄烏戰爭及以巴衝突仍在進行，但印太地區仍是美國目前所考量的優先戰區，只有亞洲安全，美國才會安全，因此美國仍會長期存在此地區並發揮最大的影響力。

中共則強調支持台獨等於戰爭，共軍練兵備戰不會停歇，對挫敗外來勢力的干涉亦絕不手軟，強烈批評美國的印太戰略就是破壞亞太地區的和平穩定，並指出美國為繼續鞏固其霸權地位，仍以意識形態畫分陣營相互對抗，並加大在印太地區的兵力部署，常態化展開針對性極強的演習活動。

此次中美在香格里拉的互動，都是你來我往沒有達成任何共識，而且不只在台海問題，就算在南海問題也存在許多根本上的分歧，而且雙方又無法說服彼此，因此目前所能做的就是管控這些分歧。

另外，雙方軍事高層的會晤是接觸及溝通，但美國的心態又包含著試探，而非為達成共識，因此根本無法消除中美在台海、南海等問題上的巨大分歧。中共又一向強調美國在台灣問題的表現嚴重違反「一中原則」，認為台灣是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，當年中美建交的前提就是斷交、廢約、撤軍，就是要將台灣儘早收入中共的政治版圖，至今雖未實現亦未有絲毫改變。

無獨有偶，美軍亦在與中國軍方交流的當下，同時派偵察機進入中共訓練空域實施偵察，並指出中共戰機攔截在空中所做的處置又是「不專業攔截」，試圖把責任推給中方。而且近年由駐日美軍、駐韓美軍的調度、擴大在菲律賓的美軍基地及「堤豐中程飛彈發射系統」進駐等來看，都是美國軍事力量前沿部署的積極行動，由是以觀，美國的態度不會放軟。

未來中共想要解構美國世界霸權並不是件容易的事，雖然美國目前有高達35兆美元的國債，但因擁有世界強勢美元貨幣的優勢，仍可彌補經濟走下坡，而且軍工產業仍在世界一枝獨秀，又有西方世界眾多盟友相撐，霸權雖下坡但仍有餘量。

再者，在美國撐腰下中共想要武統台灣則需付出相當的代價，「不戰而屈人之兵」一向是中共的戰略上策，中共想要單手取台或藉由美國取台，都是件複雜的事。

世界局勢多變，破除霸權雖可掌握統一主動權，但曠日費時、夜長夢多；立刻進行統一又必須付出「兵凶戰危」的代價，在兩難中中國大陸自然舉棋不定。因此以「切香腸」方式逐漸向台灣全面壓迫主權，是最「本小效高」的方式。因此不難推斷，中共戰機、軍艦對台全面海空迫近的常態戰備警巡、軍演、甚至火力演習，未來都是可以預見的。（作者為前空軍中將副司令、國立清華大學講座教授）