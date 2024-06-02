這次兵棋推演的主題雖然設定是「520開局大挑戰」，但從時序設定為「賴清德總統520就職演說到22024美國總統大選前後」，已可窺見主辦單位對於2024年下半年兩岸及台海風險的憂慮。

從兩岸關係的面向來看，被北京強硬定性為「新兩國論」、「台獨宣言」的賴總統520就職演說，隱然已經預示對於2024下半年兩岸關係走向的可能性，不僅使得兩岸之間相向而行的機會之窗隨之壓縮，更可能造成兩岸的敵意螺旋持續上升；但更為敏感的恐怕是面對美國選舉期間的美中關係。

美國兩黨形塑出「沒有最反中、只有更反中」的加碼氛圍，已經可以從近期拜登表示：「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」，川普則說：「如果俄國入侵烏克蘭或大陸入侵台灣，我會轟炸莫斯科和北京」可見一斑。而此種「抗中保台」的刺激性言論，在今年秋天美選之前勢必會欲發頻繁辛辣。

換言之，今年下半年從兩岸關係到美中關係建構出台海問題上的「雙零和賽局」，或許才使得這次兵棋推演更有令人戒慎恐懼的即視感。

而筆者所參與的藍組（台灣），思考的就是在這個「雙零和賽局」中，如何既能堅毅地「維持現狀」而不屈服於北京步步逼近的侵擾，又能不自我受限成為陷入美中大國博弈的籌碼。

藍組主要的研判在於，北京必須顧及避免自我成為在美選兩大陣營爭辯的風頭浪尖，又要考量在美選可能變局後（即川普當選）的先機搶占，因此在今年下半年對台將採取更為細緻而全方位的極限施壓，而不是動輒得咎的升高軍事恫嚇壓力。一言以蔽之，北京當局首要目標應該是「去台灣問題國際化」。

在外交競逐上，儘管斷我邦交國的邊際效用遞減，北京仍會竭盡所能地去嘗試讓「一中原則國際化」。特別是今年下半年的國際重頭大戲，包括在俄羅斯的金磚國家BRICs峰會、在亞塞拜然的聯合國氣候變遷大會COP29、在秘魯的亞太經合組織APEC峰會、在巴西的二十國集團G20峰會，都讓北京當局享有「準」主場優勢。屆時北京更能利用美方在選戰大白熱化階段的真空無暇，而強化國際場域的「一中即和平」、「台獨即戰爭」等論述，作為「去台灣問題國際化」的第一個壓力測試。

在兩岸互動上，灰色地帶行動與內海化的軍事/準軍事作為，將會是實踐北京「台灣海峽內海化」、「台灣問題內國化」的重要舉措。除了延續、甚至擴大金廈翻船事件後在我外離島禁限水域的海警巡檢外，管制組更模擬了幾種類似於當年中共單邊畫設「東海防空識別區」或「M503航線」的可能想定，凸顯出北京當局未來可能利用所謂單邊立法管轄權延伸的執法作為，並且藉由國際社會（不論政府或民間）的「配合」，來彰顯其對台灣的主權。

上述兩條軸線的想定，都跳脫出了過往中共對台「文攻武嚇」、「軟硬兩手」的傳統思維，更讓我們看到了台灣在面對「雙零和賽局」，即「520就職演說」後的兩岸零和賽局，以及美國大選選前的美中零和賽局的困境與挑戰。難能可貴的是，在本次兵棋推演中，無論紅組的中國大陸或藍組的台灣，都採取了相對克制自持的態度來面對各種想定挑戰；折射在未來半年的「雙零和賽局」中，我們也都期盼美中台三方領導人更有戰略耐心與定力來因應可能的台海變局。（作者為中華亞太菁英交流協會秘書長）