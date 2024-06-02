陸劇《慶餘年2》同時在台灣的串流媒體熱播，機鋒深刻又詼諧有趣的劇情引人入勝。倘若台灣年輕世代最近能夠「不受」立法院外抗爭動員的洗腦宣傳，一部分人恰是因為正在「追劇」：小范大人的宮廷鬥爭，要比台灣朝野立院對抗的各種顛倒是非，有深度且有意思多了！

520賴清德的就職講稿，北京以「倚外謀獨、以武謀獨」正式給予台獨政權定義，3天後的「圍島軍演」與10天後的部分「中斷ECFA」也成為兩岸軍事、經濟的空前嚴厲警告！但即使面對接連海嘯衝擊，台灣政治與社會人心卻猶有一種「心不在焉的自我搖曳」，台北股市與媒體輿論也並未出現崩跌式反應，「威脅感恍若蟬鳴空華」，這一切原因何在？

畢竟沒人願意惶惶終日面對，由媒體傳來日以繼夜兩岸各種政治、軍事、經貿的負面衝突並且屢創空前！尤其「2027」歷史終局的說法在民間甚囂塵上，掐指台灣此刻當下的和平、自由與富庶，還能有多少「餘年」？既然賴清德的台獨與街角便利店的茶葉蛋同屬一種日常，那麼何不眼握當下，忘我歡慶今後島嶼未來的所剩餘年？！

說來這是一種由面對兩岸動盪的「無奈感、無力感」所輾轉構成，台灣基層社會人心如今對兩岸集體的「麻痺感」，恰是如此特殊的一種「慶餘年情結」！借鏡《慶餘年》這齣戲因其「笑容但苦澀」，范閒小日子的背後是動盪的大時代，如同台灣民眾縱使深心期待卻也從不相信「兩岸和平」真能到來！尤其賴清德既然是歷史命運的選擇，台灣民眾也只剩下平凡日常的小日子能「慶餘年」。

其實2024年的6成選票，卻仍無法扳倒而讓賴清德「如預期順利當選」，其中歷經了「選情喧嘩燃燒、藍白合作破滅」的高低跌宕，此後台灣基層早有一種「集體式的心理準備」：賴清德520標舉台獨，只是一番「驚訝卻又印證」！也使得之後兩岸湧現圍島軍演、中斷ECFA來襲，某方面也都算是「意料中事」了！

一心只想「嚴懲台獨」的北京不見得能明白，台灣民眾為何不反抗、對賴清德的台獨宣示為何竟如此「無感」？而這正是「島嶼人心」與「廣袤神州」政治思路的截然不同！「反台獨」並不是一種雙向奔赴，兩岸關係驟變的「獲利/威脅」台灣基層只能逆來順受，尤其「兩岸交流」長期都只是表面工作，並未真正深達民族情感的骨髓而流出澎湃熱血！「台獨」當然不是台灣民眾的選項，但台灣的未來至今並未能有更多其他具體的選項。

然而必須特別注意的是：台灣原生的半導體晶片供應鏈的「科技力」，正在成為「台灣自外於中國大陸」的特殊力量！不僅支撐台北股市甚至不受圍島軍演負面影響，賴清德政府似乎也正在將其列入「國安戰略」，尤其正在開始訴諸「AI內閣、主權AI」等全新建設藍圖，試圖將「台獨意識」從國際政治外交轉移至科技經貿的新領域，藉此將台灣長期揉入中美對抗今後的歷史軸線。

賴清德之所以在520膽敢侈言標舉「兩岸互不隸屬、世界的台灣」種種赤裸言論，明顯有不同於蔡英文的兩岸國際戰略在胸。「科技台獨」是過往從未出現的島內政治思路！但既然「中美全球對抗」的核心在科技、「台灣領先大陸、台灣全球經貿實力、台北股市權重比例、台灣民眾想望期待」的所有核心均在科技，賴清德當然會去思考如何「讓科技成為台獨的核心新動力」？

特別是如今台灣基層瀰漫「兩岸慶餘年」的消極心態中，擁有一張AI科技類股票即能瞬間帶來人生的光明希望！包括輝達執行長黃仁勳屢次來台，希望說服讓台灣建設成為「主權AI」的科技政府示範島，也正在與賴清德的執政發展需要不謀而合！這些都不是過往「統/獨」對抗的概念與模式，確實加高、加大了兩岸問題的層次與難度，在520之後進入全新的歷史階段！

台灣民間尤其年輕人如今深受抖音、小紅書，乃至《慶餘年》、《歌手2024》的文化影響，兩岸交流需要各種潛移默化的深耕，但「科技台獨」是兩岸全新的領域與課題，並不在過往北京對台工作的思路結構中。尤其科技力首要推動的都是軍事武器的再進化，召喚著兵凶戰危的動盪可能，「兩岸和平」需要更多深入且精細的有心人共同洞悉與拆解，遠比《慶餘年》劇中的情節反轉，還更幽迴艱辛！