我國防部於6月2日9時許公布，1日雖僅有共機2架次分在台灣基隆北北東約97浬空域及福建平潭島之台灣海峽中線中段跨越中線活動。從連日台灣周邊空域天候不佳情況，與5月31日共機有9架次活動相較，共機架次有明顯減少。但共艦與海警船在台灣周邊海域仍有6艘次及4艘次，看似共軍仍在等待時機練兵。

共軍東部戰區於5月23至24日結束，針對賴清德總統就職演說中，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、台灣是「我們國家的名稱」等言論，進行的針對性「聯合利劍-2024A」演習。後續是否有B、C等代號出現外？並可能還會進行何種科目性質的演訓，引發兩岸高度關注。

首先，筆者重溫共軍東部戰區在「聯合利劍-2024A」演訓期間，央視宣傳片中口唸「進、圍、鎖、擊、毀、斷」的「打獨六字訣」、以及大陸國防部發言人吳謙，在5月24日就大陸所發動的「聯合利劍--2024A」聯合軍事演習表示，這次軍演「打的是台獨囂張氣焰，懾的是外部勢力干涉介入」、與共軍海空兵力實際動向與部署，與六字訣等情況推斷，除「聯合利劍」主演習名稱是針對「台獨與外部勢力」之外，A編號，如單從「打獨六字訣」的「進」、「圍」視角觀之。

是否有意味共軍海空兵力在演習前先逐步「抵進」、「包圍」目標區，且未使用實彈。前面也先穿插5月2及14日的「聯合戰備警巡」以及後在29日進行共軍首次跨夜間聯合戰備警巡（參考0531投書），此舉有傳達共軍犯台軍演，不會一次把整套劇本走完，而是以蠶食一步一步進逼進犯、並逐步擴大。

其次，依據現解放軍軍事力量的自信，以其在台灣周邊海空域演練也無懼他方知悉的情況下，合理推論、料事從寬、兩字為一階段演習代號、演習期間釋放演練科目與主要目的等情況，接下來六字訣中的「鎖」、「擊」，推測為「封鎖」、「打擊」。

比照2022年8月4至7日在台灣周邊畫設禁航區一至六個進行「共軍圍台軍演」，演習前公告劃設禁航區、封鎖區、實彈射擊區、打擊區，以進行東風導彈落彈區（台灣東部禁航區四、遠程火箭砲福建平潭島對面台灣海峽中段、禁航區一）進行實彈射擊。

這次是否將沿用海空聯訓區域二、三、五、六，並將原區域四導彈目標區，增列海空聯訓或擴大範圍區，並均在台灣周邊領空領海24浬外，進行實彈射擊將成為解放軍可能進行封鎖、打擊這兩個階段將列為「聯合利劍-2024」，代號B。

如此成形，解放軍將大幅度跨越原本在各艦隊在大陸沿海的近海，實施年度性例行性實彈射擊、軍事訓練、軍事任務的區域，拉近到台灣周邊海空域。

最後，至於「毀」、「斷」，臆測為「摧毀」，涉及聯合火力打擊；另「斷」字，疑為「阻斷」，是否對象意指外國勢力介入，將成為「聯合利劍-2024」的第三階段，代號C。

而C階段，則為共軍以往在上世紀末分從宮古海峽與巴士海峽，進入西太平洋、約略在台灣東部、日本石垣島至宮古島以南的海空域、甚至菲律賓海海域進行的「機動系列」演習的演訓場，執行反介入／區域拒止美日軍事同盟支援台海戰事。回憶3月份共軍東部戰區海空兵力，曾於日本西南諸島以南海空域進行少兵力的聯合演訓。

對此，正好可呼應日前美國海軍太平洋艦隊在5月23日宣布，2024年環太平洋軍事演習（Rimpac）將於6月26日在夏威夷群島及其周邊海域進行。屆時約有29國海軍參加，據信解放軍在「環太平洋2024」多國海軍聯合演習前後，定有所動作抵近偵察以及進行軍演反應，以執行其「維護領土主權完整」任務。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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