中國大陸宣布台灣地區的134個稅目進口產品（涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等）中止適用ECFA稅率，帳面上貿易值影響雖不顯著，但兩岸關係再不改善，剩下將近4分之3的ECFA早收清單項目（共539項免關稅項目），都有被中止關稅減讓的可能。事實上，ECFA中大陸對台灣降稅產品為539項、台灣對大陸降稅產品僅267項，截至2023年底，台灣出口大陸累計享受ECFA關稅優惠減免約101.01億美元，大陸出口台灣累計享受ECFA關稅優惠減免約10.84億美元，台灣獲益是大陸的9.32倍，大陸方面認為在「九二共識｣基礎上簽訂的ECFA，是對台讓利的一環，而賴的宣示已嚴重破壞ECFA實施的基礎。

近年來由於兩岸關係持續惡化，台灣民間反應淡定，但大陸民間則反彈強烈，所謂「眾怒難犯」，為維持其統治的正當性，大陸官方已多次透過對台灣的食品、農漁產品以檢驗檢疫不合規定禁止輸陸，並認定臺灣對大陸的貿易限制措施構成“貿易壁壘”，還針對台灣石化領域十二個稅目產品取消ECFA關稅減讓，希望敲打台灣政府，卻未獲蔡政府正向回應。賴總統既然已決心於就職演說中明確宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬｣之前，對於中共可能的反應，理應做好準備，畢竟台灣是受影響的一方；若還是停留在制式回應（如表達強烈抗議及不滿，會協助受到傷害的業者轉移市場，無助於兩岸關係的正面推進等），看不到具體行動和成果來捍衛受影響產業權益，進而安民眾的心，實屬任性不負責任的行為，政客只在乎下一次選舉輸贏，台灣民眾卻可能賠上身家性命，不應再事不關己！

賴政府既然堅持繼續抗中保台基調，就要有與大陸市場脫鉤斷鏈的充分準備。過去蔡政府為擺脫對中國市場的高度依賴，力推新南向政策以及分散大陸以外的外銷市場，然而事實證明，想要拓展新且具規模的新興市場，談何容易除了涉及成本、價格、消費者喜好、關稅、檢疫檢驗、風俗人情、季節等因素外，台灣無法加入區域經濟合作組織，取得關稅及通關優惠更是癥結所在，蔡政府為加入CPTTP極力討好美日（如開放含瘦肉精美豬進口，配合日本放寬農藥殘留標準，開放日本福島核電廠週邊五縣的食品進口），迄今卻連成立台灣入會工作小組都沒有，遑論得到11個創始會員國全部共識，自欺欺人！

又，2023年台灣農產品總出口數量及產值，不增反減分別較2022年減少4.4﹪及6.6﹪；2023年台灣農產品出口美國、日本、中國總產值亦分別減少1.8﹪、16.0﹪及25.9﹪；連蔡政府引以為傲的鳳梨出口，在政府全力推動下，去年（2023年）一整年鳳梨總出口量為17,701公噸，較遭禁前一年（2020年）一整年總出口量46,285公噸，尚減少28578公噸，其中出口大陸減少了41762公噸，出口到日本（2,171公噸）和美國則分別增加13149公噸及66公噸，還是未能填補大陸市場空缺，鳳梨釋迦、石斑魚、蓮霧的情況亦然，須改絃更張，不能再依循「蔡規賴隨｣。

另，根據財政部的數據顯示，台灣對新南向18 個國家的出口百分比並沒有增加，甚至下降（NSP國家佔台灣出口總額從2013年的22.2%降至到2023年的20.9%）成果明顯不如預期，「蔡規｣顯已無法應對大陸的經濟攻勢，何況賴的「新兩國論｣宣示，較扁蔡更為激進，中共的回應勢必更為激烈，尤其隨著中美貿易科技等對抗持續升溫（2023年中國對美國出口下降了 13.1%），賴總統堅持走「倚美抗中｣路線，兩岸在經貿上碰撞的強度亦將升高，台灣半導體，電子零組件，晶片，AI等產業，或許無須憂慮來自中國大陸的掣肘，但對於中小企業以及農漁業影響無可避免，未來更無法樂觀。

當前台灣農業正受到極端氣候、地緣衝突、經濟衰退、自然資源短缺、外銷市場開拓不易等多重不利因素的影響，加以兩岸關係持續惡化，賴政府須拿出真本事來護台灣農民和農業。兩岸已無互信基礎，原先辛苦的安全閥逐一被拆除，在美方刻意推波助瀾下，兩岸火車對撞似乎已是遲早的事，賴總統不應把兩岸烽火當台獨的盛事繁花，把台灣推向不歸路。至於台灣民眾最終會選擇「跳車｣、「煞車｣或「繫好安全帶｣，且拭目以待！

面對未來兩岸更大的風險，台灣政府須拿出真本事來護台灣農民和農業，至少應該積極朝向：1.儘速建立兩岸農產貿易預警暨風險管控機制；2.將農產品遭到暫停出口風險列為農業保險範疇；3.透過大數據區塊鏈AI等數位科技，落實農產品品質及食用安全監督管理；4.強化科研創新（如凍眠鎖鮮技術、細胞存活系統（CAS）技術、近紅外透射光譜技術、功能性農產品、抗黃龍病新品種、無刺魚類等）為外銷再開新局；5.積極爭取加入區域經濟合作組織（如CPTTP，台美、台加自由貿易協定等），並為拓展外銷創造有利條件；6.不要將雞蛋不要放在同一個籃子非僅限中國市場，其他地區亦然等；而不是消極的透過大撒幣，組國家隊來自我麻醉，最終讓「幸福農業｣和「快樂農民」｣成為泡影！

（作者為農經學者）

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