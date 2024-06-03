美國有政治犯，但總統候選人掛上政治犯頭銜，川普是第一個，成了另類「美國第一」。5月30日是歷史性的一天，紐約地方法院裁定，即將在7月正式獲得提名、代表共和黨競選連任的前總統川普有罪。前總統從此多了一個名號，叫做重罪罪犯。這是民主黨處心積慮要給他按上的，親拜登的拉丁美洲裔法官在宣布陪審團裁決的那一刻，不得不用手遮住開心的嘴角。

不料川普立刻反擊，索性自稱政治犯。川普競選團隊在法院宣布裁決之後，幾分鐘之內便將他去年的逮捕頭像放上官網。競選官網說，「我是政治犯。有人操縱政治獵巫，剛才把我定罪，可我什麼都沒做錯。他們查抄我家、逮捕我、給我照頭像，現在又判我有罪！ 」

網頁上線短短幾個小時，川普的募款平台被支持者灌爆，募得3500萬美元，大多是在50美元以下的小額捐款，其中統計有大約3成是第一次捐款人。到了6月2日，川普團隊就這樣輕輕鬆鬆已經募得將近1億，另外又得到一位大金主捐款1億，聲勢驚人。別忘了，川普雖然民調取得贏面已經一段時間，但過去募款一直不能勝過拜登。現在他在保守派眼裡，晉升為烈士！

這是美國2024激情的驚鴻一瞥。有人會說，紐約審判川普的全過程體現了法治與平等精神，前總統犯法與庶民同罪，川普罪有應得。然而恰恰相反，美國左右兩派專業人士分析，這個案件從起訴、審判到裁決，在在顯示檢方與法官知法犯法，違反憲法、法治原則與程序正義。這一個「袋鼠法庭」的問題細節太多，在此不談。民主黨鷹擊政敵，拿司法做武器，打開了潘朵拉盒，猶如凱撒率軍跨越盧比孔，預示美國司法戰將爭議不斷，後果極為嚴重。

其實，如果廣義的戰爭不限於交火，美國左右兩派已經進入「文鬥內戰」無疑。然而如果要問，川普的個人處境與右派情緒有何相干？君不見，川普先後兩度崛起於激烈選戰，黨內掃平群雄勝出。無論是政策、政績與民調，都足以代表共和黨與拜登分庭抗禮，可備受打壓。連左派都承認，川普是魅力型領導人。

如果要說，這是川普張牙舞爪，咎由自取。君不見希拉蕊自行湮滅通訊違法證據，又在2016年大選，在歐巴馬和國安體系知情下，製造川普通俄假消息，出口轉內銷。而川普任上兩度證據不足而遭到彈劾，川普卻從未對他們展開司法打擊。

如果還要問，一個曼哈頓地檢署發動的刑事訴訟怎麼能升高到全國的層級去宏觀評價？答案是事出有因。曾擔任國家情報局長的芮克利夫這兩天公開爆料，根據事實，目前川普身陷民刑訟案多起，並非檢方各自獨立作業，性質概屬代理人戰爭。這些檢察官曾經前往白宮與拜登的律師充分協調，才一一發動起訴。其中，紐約曼哈頓地檢爭取到司法部第三把手離開司法部，下到曼哈頓具體協助這個所謂封口費商業紀錄不實案的聯邦法課題。

拜登狡兔，川普似虎，打虎只好祭出酷吏。人類自古有之，很意外嗎？問題在於，從此美國民主冤冤相報，難以善了，法治並為祭品。（作者為加州律師、美國法學博士）