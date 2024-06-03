俄軍5月1日在莫斯科展示繳獲的烏克蘭美製M1A1艾布蘭（Abrams）主戰坦克。（美聯社）

最近全球衝突最厲害的俄烏戰爭和以巴戰爭都進入下降期、收尾期，也逐漸從媒體及人們的視線中離開了。

目前的戰線上，俄羅斯明顯保持戰略主動，並持續向前推進。戰爭初期西方對俄羅斯的許多評估明顯錯誤：例如，俄羅斯的經濟因為極限制裁即將崩潰、俄羅斯先進的飛彈、炮彈即將用罄等。但俄羅斯逐步摸索出繞過西方極限制裁、讓經濟持續運作下去的方式。

當然，最重要的是中國始終保持中立，不願意加入西方陣營一同制裁俄羅斯。由於有這個世界最大工業製造國的民用產品支持，俄羅斯的經濟得以維繫不墜，可以從容地挪用更多的資源來進行戰爭。由於俄羅斯已經占領了足夠的烏克蘭領土，基本滿足了原先設定的戰爭目標，普丁已經宣稱勝利，並願意開始進行停戰談判。

反之，去年烏克蘭北約化的新軍大反攻失敗之後，接連在東部與南部的各個戰線轉為不利，俄羅斯又在哈爾科夫方向輕易突破，開闢了新的北部戰線，烏克蘭不得不從原本就捉襟見肘的其他前線調動部隊支援北部，使得戰線全線告急。

小國對抗大國，一旦長期化，開始比拚國力與戰爭潛能，就註定十分辛苦。烏克蘭每周維持軍事及公務體系的運作至少需要10億美元，由於基礎設施受到戰爭的破壞，大量的人口外逃，烏克蘭早已失去經濟造血的能力，全靠西方援助維持。

美國共和黨控制的眾議院最近好不容易通過600億美元援助烏克蘭法案，但大約230億是「美國優先」，用於填補美國未來輸出軍備後的庫存，140億採用川普主張的可寬免貸款方式提供烏克蘭購買新武器等，只有區區90億美元是給烏克蘭的經濟援助，僅可望繼續維持國家機器運作2個月。

這反映在前線的火力差距與兵員質量的對比尤其令人悲觀。根據烏克蘭自己官方機構披露雙方炮彈發射的差距從過去的1比5，轉變為1比10。烏克蘭前線被俘士兵充斥大量的中老年人與婦女。由於戰爭即將進入第3年，為了維持軍隊規模，烏克蘭政府近期做出諸多改變，包含下修動員年齡，還突然撤銷3年退伍的規定，讓眾多苦戰兩年的士兵失去了希望。如果有勝利的希望，普通士兵還能堅持下去。但當勝利與退伍的希望都很渺茫，繼續服役就是沒有意義的付出，對士兵的精神與士氣都是嚴重的打擊。近期有大量烏克蘭士兵投降，應該與此相關。

以色列對迦薩的攻擊也進入爛尾期。以色列展開強大的軍事攻擊，卻無法壓制哈瑪斯的繼續抵抗，再加上國際輿論的徹底失敗，國際法庭甚至通緝以色列總理尼坦雅胡和國防部長。即使是美國，也難以再無限支持以色列的尼坦雅胡政府。

俄烏、以巴衝突的強度都可望繼續下降，逐漸走向朝鮮半島停戰對峙的結局，也就是雙方堅持領土爭端不可讓步，無法達成協議，但是實質停戰。不過戰爭在進入僵局及最後階段，並不意味著戰爭即將很快結束，相反地，雙方都很想奮力一搏來奪取最後談判桌上有利的位置。例如1918年德國投降之前德國最後的凱撒戰役，1953年韓戰結束之前的第5次戰役。

西方對俄羅斯的制裁力度空前未有，但俄羅斯也仍然堅挺過來，而且看起來滿血復活，也不在意多打幾年。只要中國作為俄羅斯的經濟大後方，俄羅斯就很難被擊敗。即將舉行的金磚國家會議，俄羅斯將擔任主席，也準備總結教訓，完善一套可以逐漸繞過美元的國際交易機制。同樣地，只要俄羅斯作為中國的大後方，作為全球最大的工業製造國、10倍俄羅斯經濟規模的中國大陸，肯定比俄羅斯更能挺得住。

所以現在是台灣應戒慎恐懼的時刻：歐洲的烏克蘭與中東以色列的戰火都在繼續，美國支持的烏克蘭與以色列都陷入頹勢，恐怕很難再兼顧第3個戰場。中國大陸攻台的最佳時機，必定是像這樣─歐洲及中東仍然戰火燃燒的時候，而且是美國軍火幾乎為之一空的時刻。（作者為國立雲林科技大學副教授）