本屆監察委員的任期尚有2年多，習於「潛水」及「養望」的監察院卻要「強出頭」，批判立法院通過國會調查權案，加上民進黨立委陳亭妃又提案修憲廢除考試院、監察院，在野黨順勢主張可以凍結預算的方式，先「處理」已淪為「政權護衛院」及「東廠化」的監察院。繼而，多名國民黨籍立委倡議包括可廢考、監兩院之選項在內的修憲，但民進黨立院黨團總召柯建銘卻表示，短時間內不處理憲改問題。

多年前新黨前主席郁慕明擔任立委時，曾向民進黨倡議舉辦「台獨公投」，但高調主張台獨及公民投票的民進黨卻縮了回去。現今具多數席次的在野黨既不排除廢考、監兩院，民進黨本應立即迎合得以實現其黨綱的「憲政時刻」，但卻再次表現「欲迎還拒」的扭捏姿態。

國民黨主席朱立倫及幾位立委曾表示，鑒於考、監兩院長期功能不彰，尤其監察院過去8年幾乎無所作為，故主張在未修憲廢除前可考慮先砍或凍結人事或預算。對此，監察院秘書長李俊俋則引大法官釋字第632解釋強調，監察院是依憲法所設置及賦予特定職權的憲法機關，確保監察院實質存續與正常運行，應屬所有憲法機關無可旁貸的職責。

李俊俋的說法有理有據，也應是得到了監察院長陳菊的授權。那麼，陳菊接著應自動申請調查，就《憲法增修條文》第9條明定我國為「省、縣地方制度」，並應在法律中明定「省設省政府，置委員九人，…」、「省設省諮議會，置省諮議會議員若干人，…」及「省承行政院之命，監督縣自治事項」，但前行政院長賴清德卻以「預算歸零」的方式，使這幾個憲法機關都廢除了。這種作法有沒有違法呢？

考試院原本並非功能不彰，只因主要權限在於確保文官制度的中立與健全，而與民眾不發生直接的關係。再說，就連國民黨前黨團總召林為洲對於已深具公信力的國家考試，也胡亂指為多係委外辦理。

本屆考試院任期已從6年改為和總統一致的4年，且就考銓業務也無指揮監督行政院人事總處的權限，而讓考試院大失本就嫌薄弱之制衡行政院的功能。但上屆考試委員在蔡英文就職總統後仍在任，不少委員經常質疑行政院違憲、違法及越權，如質疑「實質廢省」和「追繳退休金」違憲，以及口譯哥外派駐美代表處政治組組長違法等。只不過，其後果是在時任立委的李俊俋發動下，民進黨立委修法刪人刪權「修理」了考試院。

考、監兩院對民進黨來說，雖食之無味卻棄之可惜，畢竟還可以酬庸給黨內各派系。也因此，本屆考、監兩院之人事在民進黨「勝者全拿」的獨享下，實際運作上已與廢院差不多。而監察院有高涌誠和李俊俋這兩位善於報復異己的綠營指標性人物，在野黨實應認真考慮先凍結監院若干預算，視其摘奸發伏的成效再予解凍。（作者為民主文教基金會董事長）