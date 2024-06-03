民進黨政策會執行長王義川引爆非法監控人民疑雲。面對藍委喊查真相，王義川反嗆聲「你咧著猴喔？」還戲謔回應相關資料是用膝蓋想的。原來，民進黨的政策都是「膝蓋川」想出來的，這個黨根本就是「唬爛黨」。

王義川在三立電視台政論節目中得意自誇比對手機訊號，發現青鳥行動、519民眾黨小草，與民進黨選前之夜的支持者是不同批人，年齡層也不同。此話一出震驚各界，原來民進黨如同喬治‧歐威爾小說《一九八四》筆下的老大哥，透過手機定位，隨時監控緊盯著你，情節宛如電影《全民公敵》翻版！

王義川原不以為意瞎掰資料是朋友給的，還硬拖雙北及台中市3個藍營市長下水，但3個市府都明確回應活動資料已去識別化，王義川也說不出是哪個朋友給的，加上北檢分案調查，才驚覺自己闖大禍了。

為避免大火延燒到賴政府，王義川改口說他沒有手機訊號資料，分辨青鳥和小草只用看人、看影片、看直播，「去到現場用膝蓋想也知道」，這番鬼扯馬上被藍委徐巧芯打臉。中華電信董事長郭水義備詢已承認，521當天中華電信被民進黨立委要求調度基地台；NCC主委陳耀祥也坦言，電信業者確實有將部分民眾資料去識別化再販售。

郭水義及陳耀祥說出部分真相，那就是民進黨很可能全面掌控手機定位，分析大數據資料運用在選舉攻防。顯然，王義川想斷尾求生，改口節目上所說的並無手機資料，果真如此，NCC至少要比照中天重罰三立，且身為執政黨政策會執行長散播嚴重的假訊息，賴總統難道不該清理門戶嗎？