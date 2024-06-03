5月30日，大陸國務院關稅稅則委員會發佈公告，決定自6月15日起，對原產於台灣地區的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，按現行有關規定執行。這是去年12月21日大陸宣佈中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓後，所採取的進一步措施。

譚主注意到，島內各大媒體均在第一時間作了報道，台灣各界人士憂心忡忡。台灣商業總會主席賴正鎰指出，這次中止的項目中，很多都是台灣傳統產業，可能會造成這些廠商重傷，甚至面臨關廠危機。他認為，台灣應該要先釋出善意，舒緩兩岸關係。國民黨民意代表傅崑萁表示，ECFA關係到台灣未來的發展、經濟的穩定。ECFA在兩岸是非常重要的經濟往來指標，希望能夠持續地推動下去。島內產業界擔心衝擊更廣更重，台灣工業總會、工商協進會等工商團體大聲疾呼，要求賴清德當局正視兩岸經貿關係正常化的重要性，盡速與大陸方面協商，避免整個協議都被中止。

大陸方面進一步中止ECFA關稅減讓意味著什麼？

●對賴清德「台獨自白」的有力反制

大陸國務院台辦發言人陳斌華5月31日明確指出，賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，拒不承認「九二共識」，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟「脫鉤斷鏈」，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

海峽兩岸多位台灣問題專家在接受譚主採訪時表示，國台辦的表態非常明確，進一步中止ECFA部分產品關稅減讓就是對賴清德「台獨自白」的有力反制。

受訪專家告訴譚主，事實上，去年底大陸中止ECFA項下12個稅目產品關稅減讓，就是對民進黨當局執意搞「台獨」的一次警告。民進黨當局不僅沒有反躬自省，還不斷變本加厲，大肆操弄「反中抗中」，阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。最可惡的是，賴清德剛一上台就猖狂挑釁，大陸方面再次出手理所當然。陳斌華即直言不諱地示警：搞「台獨」就沒有和平，就沒有發展，只會「禍台」「害台」，只會讓台灣企業、民眾利益受損。

●對民進黨「以怨報德」的當頭棒喝

據島內媒體報道，2016年前，民進黨大肆污蔑ECFA是「糖衣毒藥」，揚言上台後會發動「公投」廢除它。轉眼都換成賴清德了，也不見舉辦「公投」的影子。曾長年佔據立法院多數的民進黨立委也隻字不提「廢除」的事，還屢屢表態希望大陸不要廢除ECFA……台灣《中國時報》文章一針見血地指出，「為何『執政』後的民進黨會『髮夾彎』，沒有兌現『推倒重來』的承諾」？「原因是民進黨當局知道ECFA對台灣經濟有重要貢獻，廢除亦會對台灣經濟有巨大打擊」。

譚主翻查資料，據統計，ECFA實施後，兩岸貿易額從2010年1453.7億美元增長至2022年3196.8億美元；台方數字顯示，截至2023年底，在貨物貿易領域，ECFA給予台灣的關稅優惠超過101億美元，是台灣對大陸累計減免關稅的10倍多。台灣《工商時報》文章指出，「ECFA早收清單部分，不管是貨物貿易、服務貿易或農產品，大陸給予我方的品項數量，均明顯多過我方給予大陸」，「其背景就是在兩岸關係正向發展之下，對台灣讓利」。

受訪專家對譚主說，民進黨一方面要享受當年兩岸在「九二共識」基礎上簽署的ECFA紅利，另一方面又「反中抗中」，挑釁一個中國原則，這種「精神錯亂」簡直豈有此理。大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓，宣示了惠台政策決不能被用來搞「台獨」的堅定態度，是對民進黨「以怨報德」的一記重錘。

●對下一步反「獨」促統的清晰信號

從兩次中止ECFA部分產品關稅減讓就能看出，大陸牢牢掌握著兩岸關係發展的主導權和主動權。

長期以來，台當局單方面對2500多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反了ECFA關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉，大陸反制有理有據。

島內分析認為，去年底那一次「警告」，所選產品涉及範圍和貨物價值相對有限，是大陸考慮到對島內民眾和相關產業影響而展現出的善意。可笑的是，民進黨當局故作鎮定地表示「影響有限」，遭輿論抨擊「不食人間煙火」「毫無作為」。

今年1月，大陸商務部新聞發言人直言，第一批中止關稅減讓公告發佈後，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

民進黨當局一直對大陸的「警告」沒有正面回應，賴清德「5·20」講話「台獨」立場更加激進冒險，大陸因此公佈第二批品項，責任完全在民進黨當局。

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉表示，初步來看，此批項目中，以涉機械領域為主，再來是石化、塑料、紡織和車輛相關，大部分為傳統產業。與前一批集中在石化領域相比，這次規模明顯更大，對於中小企業衝擊較大，可能造成產業萎縮。

台灣時事評論員介文汲在節目中說，出口到大陸的「零關稅」優惠被拿掉，就會讓島內廠商面對很大的營運困難，其中很多是中小企業。這些廠商會被迫轉移生產基地到大陸、東南亞，若只做大陸市場又無法轉移的恐怕就要關廠。若是聘用員工數比較多的傳統產業關廠，勢必會引起一波失業潮。

對此受訪專家指出，大陸正按照自己的節奏，加大對島內「台獨」勢力的懲戒。值得注意的是，儘管這次大陸中止關稅減讓的產品數量有所增加，但也只是將「優惠」收回，並不是禁止進口等懲罰措施。這表明大陸考慮到島內民眾和相關產業的福祉，反應仍較克制，也還沒有完全沒收民進黨當局調整兩岸政策的機會。專家同時強調，大陸的善意不會無限地延續。賴清德之流再不警醒，大陸反「獨」工具箱準備充足，必將進一步予以嚴懲。

譚主獲得的一份島內民調數據顯示，超過六成的台灣民眾不希望ECFA走向全面中止或終止，呼籲民進黨當局與大陸進行協商。這充分表現出台灣民眾對經濟、民生的關注，以及對兩岸經貿合作、繁榮發展的期盼。譚主想說，如若賴清德當局無視民意、不知悔改、一意孤行，則ECFA危矣，島內經濟危矣，台海危矣！

（本文來源：中央廣電總台新媒體《日月譚天》，授權中時新聞網刊登）

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