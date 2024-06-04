走過大陸數十座城市，我的最愛莫過於是走進各個城市的大街小巷互相串門，找尋當地最接地氣的美食小吃。而就在緊鄰工作地不遠的後浦社，從傍晚時分到半夜，總是非常的熱鬧，裡面隱藏著大江南北的風味美食小吃，這也吸引了我作為一名「廈漂」台灣青年的目光，在每日下班之後都會和好友們三五成群走進後浦社。

隨著對於後浦社越發熟悉之後，才知曉它是廈門最早一批的城中村。城中村給人一般的印象都是街道巷弄非常擁擠，包含小餐館、雜貨店、理髮店和服裝店應有盡有，而城中村的出現，主要是自大陸開始改革開放後的40多年間里，東南沿海城市的城市面積迅速擴張，原先分布在城市周邊的農村被納入城市的版圖，被鱗次櫛比的高樓大廈所包圍，成為了「都市裡的村莊」，而居住在城中村的人許多都是外來務工人員，他們來到城市打拚生活，而城中村就是他們的家。

所以來到後浦社時，也都可以聽見來自大江南北的口音，也可以說今日的後浦社，它不僅僅是一個單純的城中村。因為城中村文化也是今日廈門文化的重要組成的一部分，但後浦社它卻擁有著屬於它過去發展的在地歷史文化，包含閩南文化習俗的傳承等等。簡言之，當我深入後浦社各個巷弄街道後，不僅是美食吸引著我，它還有著許多跟台灣相同的習俗和信俗文化，原本在地居民和外地居民融合在一起，它比起廈門其他城中村，後埔社它是一座具有歷史文化底蘊的社區，也可以說一部後浦社的發展史，就是見證廈門百年近現代發展的一部活字典也不為過。

我們也知道，湖里區作為廈門經濟特區的發祥地，自從1981年「湖里第一炮」打響至今40餘載，湖里區在每一個時期都肩負著廈門市城市發展的神聖使命。特別是在中共二十大報告提出以來，增進民生福祉，提高人民生活品質，因此要如何將城中村提升一檔次，讓城中村民眾有獲得感、幸福感和安全感，真正實現共同富裕乃是當前任務之所在。因此湖里區在根據廈門市委市政府的要求，先後制定了《城中村空中纜線整治實施方案》、《城中村綜合治理方案》，將湖里區現有的22個城中村，選定了其中17個，按照「兩改造三提升」來進行整治，而筆者最熟悉不過的湖里街道後浦社就是首個試點改造的城中村。

湖里區22個城中村的總面積約6.43平方公里、總建築面積約1.4萬棟、居住人口約51萬人，幾乎占了湖里區人口一半強。而為了要落實城中村改造，湖里區根據區、街道、社區和網格四級協同作為主力，並制定編寫了一本《湖里區城中村現代化治理——高質量落實「空間梳理和四打通」工作手冊》，將17個城中村畫出238個網格，並安排網格員進行參與摸底工作，明確化和標準化了對於城中村現代化治理，探索出屬於湖里區的一個新型模式，真正實現將湖里區城中村打造成「宜居、宜業、智慧和和諧」的社區紮下夯實的基礎。2024年的湖里區後浦社，作為湖里區首個城中村改造試點村，如今也已煥然一新。

談到今日的後浦社時，我也可以說是見證了它在改造前後變化的最佳見證者之一，因為今日的後浦社不僅保留了原本的豐厚歷史底蘊，而且它還出現了濃濃的「台灣味」。為什麼說在改造後的後浦社也充滿濃濃的「台灣味」呢？

就在去年2023年底跨越2024年時，湖里區湖里街道後浦社舉辦了場「HOPE台灣夜市」，而這場夜市還同時舉辦了「青春在『鷺』上‧兩岸青年Party」晚會，筆者也在現場感受到200餘位兩岸青年相聚一堂載歌載舞，用兩岸青年的活力，點燃了一座城中村的活力與熱情。

除此之外，在今年過年前的後浦社，社區居委會與台青創客家共同舉辦了「New Hope 年貨大街」活動，在這條年貨大街上，更是充滿了濃濃兩岸融合新年味。在地居民可以感受到廈門作為台胞台企登陸地一家園第一站，在社區里就能感受到濃濃的台灣味。

隨著後浦社成為湖里區首個城中村綜合治理改造試點村後，它不僅讓整個後浦再次充滿朝氣活潑的氣息，最為重要的是它還充滿濃濃的兩岸融合元素，因為後浦社不僅引入了台灣市集，社區還與台青創客家共同建設區「幸福家園」，邀請瑜珈老師在後浦社區常態化舉辦瑜珈課程，而無形中成為台胞台企參與到社區治理實踐，兩岸融合的一個創新模式，而筆者作為一名後浦社的老朋友，身為一名台灣青年，我也對此感到非常驕傲和自豪。

我在湖里區湖里街道後浦社的城中村，見證了大陸對於城市治理城中村綜合治理改造的先進性，同時為人民美好生活的嚮往不斷大步邁進並且實踐。但同時令我最感到與驕傲感動的是，在湖里後浦社，感受到兩岸融合發展HOPE的新希望。（羅鼎鈞／自由撰稿人）

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