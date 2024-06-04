立法院財政委員會3日排審財政收支劃分法（財劃法）修正草案，國民黨主張中央、地方政府的財源比例，應回歸地方自治精神，即依6:4分配。民進黨團則認為各縣市的基礎不同，應先召開公聽會聽取各縣市財政局長意見，黨團暫時不會提出修法對案。

事實上，財劃法自1999年修訂後，迄今已25年未修。相對的，當時為配合精省而公布施行的地方制度法（地制法），已經修正了14次，確立目前「六都16縣市」的行政區劃；財劃法卻仍停留在精省時「二都22縣市」的局面。財政收支劃分與行政區域劃分間，產生嚴重不一致的現象，顯示政府整體制度失靈。

過去25年來，執政當局也曾多次提出財劃法修正，終因各級政府利益分配擺不平，未能克竟其功。其中癥結，就是中央被要求釋出財源，改善「集權、集錢」現象，但如此必然稀釋中央的「錢、權」，中央不賣力修法可以理解，甚至心存「能拖就拖」的心態。至於地方間的利益衝突與矛盾，在於統籌稅款的分配方式，一直缺乏兼具效率及公平的作法，無法滿足各縣市之財政需求。

以往有些財政部長一再向地方政府喊話，認為地方政府要求修訂財劃法，並不是重要之事；地方政府應該要努力開源，才是責無旁貸之事。問題是中央也未必努力開源，口口聲聲標榜中央與地方是「夥伴關係」，卻依舊是大家長主義心態，並採取「嚴以待人、寬以律己」的雙重標準。

各級政府的財源分配要公平合理。然而，財劃法早年多次修法，對於具有增長性、金額大的「好稅」，例如所得稅等，劃歸給中央；不太具增長性的稅，例如土地稅、房屋稅等，劃歸給地方，自然造成垂直分配不公現象。

提升財政自主，擴大中央統籌分配稅款規模，一直是各方所關心的課題。然而行政部門至今未提出修正版本。相對的，刻在立院審查的財劃法修正草案，朝野立委提出14個修正版本，主要就是要求中央釋出財源，將統籌分配稅款的大餅做大，所增列的金額從333億元到5,777億元不等，其間差達17倍之多，顯示彼此缺乏共識，有待進一步協商與審議，也凸顯修法的交易成本頗高。

處此情勢下，財政部藉機發表財劃法研修五大方向，包括：一、提升財政自主；擴大中央統籌分配稅款規模。二、劃一分配基礎：直轄市及縣（市）按同一公式分配。三、調劑財政盈虛：優先彌補基準財政收支差短。四、保障既有財源：維護既有獲配財源，且只增不減。五、精進分配機制：激勵財政努力、強化財政紀律，兼顧招商誘因及污染產業回饋。這些修法方向看似四平八穩，且與陳水扁、馬英九總統時代所提修法方向大同小異，但如何降低修法的交易成本，完成合乎民意的修法工程，那才是民眾關心之事。

目前中央統籌分配稅款分給直轄市的占比為61.76％，已嚴重排擠到各縣市及鄉鎮，現行三個層次（階段）的分配方式必須改弦更張。因此，統籌分配稅款在改善水平分配上，直轄市與縣市（納入鄉鎮）以劃一公式分配，填補基本收支短差的缺口，並且要考慮各地方的差異性，似已存有共識。然而具體可行的內容仍不明確。據財政部長莊翠雲表示，修法目標是讓公式考量指標更細緻，先解決地方水平分配問題，再考慮垂直分配問題。此種宣示期待落實，然而解決問題的次序安排，仍有商榷餘地。

其實，追求水平分配與垂直分配公平與效率，具同等重要性，需要聯立求解，不應有所偏廢。中央應領頭釋出善意，拿出誠意來健全制度。故在中央統籌稅款「將餅做大」上，除應將營業稅扣除統一發票獎金後，全部劃歸統籌稅款回歸地方外，並且提撥所得稅、貨物稅的適度比率，以期充實中央統籌稅款的規模。

改善財政資源的垂直分配不均現象，一直是被要求修法的核心所在；進而將中央與地方在財政收入淨額之占比，由精省後約7:3，甚至是7.5:2.5，回復到精省前的6:4，應該具有普遍的共識。故在矯正垂直分配不公方面，允許對地方政府徵起的對國稅參與直接分成，不侷限於目前已有的遺贈稅、菸酒稅，更能擴大至所得稅、貨物稅，恢復到1981年以前的共分稅情況，以一定比率直接分成該地方。如此不但可改善中央「集權又集錢」的現象，又可提高地方招商引資、擴大稅源的誘因。至於可能助長窮縣與富縣間財政差距，當可透過中央計畫型或專案型補助款，對偏鄉、離島、貧瘠或發展遲緩地區加強協助，以期改善財政體質。