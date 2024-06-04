行政院長卓榮泰5月30日宣布，暫時鬆綁禁團令，6月1日以前規劃旅行團可以繼續執行，並適時進行滾動檢討。兩岸觀光政治氛圍善意乍現，但是賴政府真的準備好了嗎？桃園機場5月榮膺出包王，這難題如何解？

根據媒體報導，5月2日桃機T3工程爆出4成移工逃逸，遭立委魯明哲點名，時任工程會主委吳澤成直言「非常不應該」；4日爆出T2旅客休息區天花板掉落，工人懸掛半空中，嚇壞旅客；10日T2地下層停車場、美食街跳電，旅客又被驚嚇；14日T3大型吊車傾斜，一度危及施工人員安全。

5月榮膺出包王，這還是之前爆出幾件全國性大公安意外事件之後發生的新例，例如：4月20日T1和T2之間接駁電車遭清洗車伸縮臂侵入軌道撞破一個大洞，嚇壞旅客；還有3月31日豪大雨桃機航廈漏水，時任交通部長王國材說「10多年來漏水一直修不好實在不應該」；最嚴重的是3月3日，桃園國際機場南跑道歲修，造成航班滯留天空盤旋、滑行道出現飛機大排長龍景觀，多達500架航班延誤、轉降，上萬名旅客苦等多時，跨黨派立委王鴻薇、王世堅痛批「螺絲鬆太久了」。

多名立委不分黨派痛罵桃機管理「螺絲鬆了」，董事長楊偉甫與總經理范孝倫各記過1次，工程副總經理孫宏彬記過2次、營運副總經理李俊德記過1次，其餘處長含以下層級8人分別申誡1次到記過2次處分不等。官員如果知恥、知錯能改也是好的，結果3月出包，月底懲處，5月桃機還是出包王。

新任交通部長李孟諺是賴清德總統嫡系人馬，交通部向來又多由民進黨新潮流系把持，李部長還沒上任就遭爆出與備受爭議的遠航董座張綱維律師面會，面對桃機高層官官相護的「民航局朋友圈」，自該魄力整頓桃機這個出包王，否則如何迎接兩岸觀光人潮，國家門面的航廈大廳漏水、停電、公安意外豈不讓全球旅客看笑話，萬一傷及旅客又該如何是好？

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