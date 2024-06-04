對美國新冠防疫政策影響甚鉅的佛奇，前國家過敏及傳染病研究院院長，昨天出席了美國眾議院的聽證會。佛奇是誰？醫生都會念的哈里遜內科學教科書，主要作者之一，就是這位仁兄！

你看佛奇出席這場聽證會，只是作證，但他被怎麼砲轟？「你是不是掩蓋了新冠病毒起源？」「是不是刻意刪掉了與防疫官員來往的電子郵件？」有議員甚至質疑：「你根本不是醫生啊！」

為什麼這麼尖銳？因為國會聽證會通常有黨派性，議員都有自己的政治立場，當然會從黨派角度來發問。佛奇有沒有帶律師參加？看起來是沒有。即使有，律師也不能代為發言，頂多只能在旁提供諮詢。美國國會聽證會的特點之一，就是它不是司法體系的法院審理，法院審理那套作法並不適用！

但你看台灣先前在討論國會改革法案，好多人都是用法院審理那套想法來看待國會調查權立法。美國國會聽證會跟法院審理另一個差別，就是律師與當事人間之秘密溝通豁免權（Attorney-Client Privilege），在國會聽證會上，三個字：不適用！

台灣直到去年，經由釋憲，才確立了Attorney-Client Privilege，你說，絕大多數人怎麼有辦法了解國會調查權跟法院審理的差別？Attorney-Client Privilege是說，律師對於司法調查，可以說「這些資訊或檔案是當事人的秘密」，而拒絕透露或交出，但對於國會調查，不能拒絕透露或交出。

佛奇在聽證會上說，「6英呎社交距離沒有科學根據」，意思其實是沒有相關實驗，而且說這是CDC規定的，不是他；沒有實驗根據乃因這是新興傳染病，當然不容易做實驗，只能根據先前的飛沫研究來做推論。美國國會議員為什麼連「社交距離」的規定都要質疑？限制人民權利，就必須根據科學與公眾利益，而不是官員說了算。

在台灣，如果沒有國會改革法案，有可能把新冠防疫負責官員找來問話嗎？三個字：除非還在任，而且是立法院質詢時間，否則不行。如今，國會改革法案制定以後，就可以了。

怎麼會說，國會改革法案是國會擴權？難道新冠防疫都沒有值得檢討的地方嗎？台灣的國會聽證會，原本只有立法相關的聽證會，我就參加過幾次；以後，也可以有調查聽證會，乃針對行政疏失與弊案來進行調查，比如，防疫與疫苗購買，就可以進行調查。

國會聽證會不是法院審判，它的角色不是司法定罪，而是政治性的，乃為了讓國家大政走上更加正確的道路。

（作者為醫師）

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