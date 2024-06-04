所謂「土樓」，係指流行於福建的巨型圍繞式建築，亦稱圍樓。據悉，中國大陸約有三千餘座土樓。土樓源起唐末宋初，乃中原地區漢族南遷後，為了抵禦盜匪創造出來的建築形式。土樓之意涵與儒家文化有緊密聯繫，並能充分體現華人的「倫人」特性。筆者因而創造一學術名詞「土樓思維」（Tulou Thinking），藉以描述「倫人」思考各式問題時之特色，於此亦可戲稱為「土樓人」的思維方式。華人遍布全球，土樓思維亦隨之遠洋各洲；久居海外的華人，經常能辨認出華人的行為模式，就是因為對土樓思維所產生的行為能夠有所預判之故。

台灣社會，自然是典型的華人社會；台灣當前的一個普遍現象，就是藍綠互斥，實際上不論是藍營或綠營，因為都是漢人、華人，也都是典型的倫人。其在政治議題上，最明顯的特徵就是，藍營土樓人因為厭憎綠營土樓人，從而綠營支持的就是藍營反對的，綠營反對的，就是藍營支持的，反之亦然。實際上，雙方不管是支持誰或反對誰，其所針對的目標都是敵對土樓。

在此基礎上，想要利用藍營打擊綠營的「對岸政治力量」；或是利用綠營打擊「對岸政治力量」的「外國勢力」，往往均不自覺的被矮化成了藍營用來打擊綠營，或是綠營用來打擊藍營的工具，因而發生種種奇妙的效果變形。

換言之，台灣社會以外的各種政治力量，或許不會清楚的意識到，這種利用或被利用的關係，對於土樓人來說，不過都是借用外界力量當成自己的槍來使，所以在很多情況下，土樓人是很願意被外界力量利用的。故此，對於土樓人來說，不管是對個人、公眾或國際事務之判斷，均必先服從自己所奉行的第一規則，亦即土樓思維所孕育出的倫人規則，於此以「規矩」表述，或許更為準確。

此之現象，絕非台灣社會獨有，凡是有華人社會的地方皆是如此。這樣的現象，亦非華人社會獨有；但是一個無宗教信仰，且以實用主義為尚的華人社會，其土樓思維的表現是相當鮮明的。

就台灣當前的政治事務而言，從表面上看起來，藍營多數似乎表現相對優雅，講究點姿態，偶爾孱弱；綠營則顯得霸氣許多，甚至是匪氣四漏，個別誇張情況，甚至難以描繪。不過筆者要強調的是，其實藍營與綠營，二者本質是一樣的，有的只是程度上的差異，雖然程度的差異也很重要，因為這取決於儒家好的那一部份，有多少能夠體現在其身上。筆者自身也難逃土樓人思維影響，即便盡力洗刷自身土樓人色度，仍感不易；唯有經常提醒自己：We don’t see things as they are; we see things as we are. Being aware of your own subjectivity makes you more objective.

（作者為法學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※