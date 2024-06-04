中國外交部剛上任的副部長華春瑩在社交媒體X上發布了一張圖，圖中提到1945年《波茨坦公告》中的條款之一及1943年的《開羅宣言》，明確指出日本的主權範圍僅限於本州、北海道、九州、四國以及二戰戰勝國確認的一些小島，並直接指出琉球（沖繩）地位未定論的事實。中國此一動作，無疑是對日本發出的一個嚴重警告。

與此同時，5月下旬，中國大陸進行了一場圍繞台灣的軍演，除針對台獨外，還強調針對外部勢力，後者明顯指的是美、日。其實，早在華春瑩之前，中國駐日大使吳江浩就針對日本經常提到的「台灣有事即日本有事」論調提出批判，指出此一邏輯極其荒謬、極其危險，無異把日本自己綁上分裂中國的戰車，將日本民眾帶入火坑。

中國何以一而再、再而三地警告日本？這明顯與當前的西太形勢及此一形勢下中、美、日的博弈有關：

一、兩岸統一（包括武統）時程正在快速接近之中。

二、一旦武統，不排除外部勢力（美國及日本）介入。

三、美國戰略是以台灣為犧牲打，以城市戰及巷戰來對耗中國大陸，美國自己不介入，但慫恿及支持日本介入，也就是打代理人戰爭，把日本烏克蘭化，也讓中、日互拚，兩敗俱傷，達到同時消耗全球老二（中國）及老三（日本，剛被德國超越成了老四）的目的。

四、近年來，美國持續鬆綁日本，默許修改「和平憲法」，將自衛隊改國防軍，並可輸出武器，並在距離台灣近110公里的與那國島上強化軍事設施等，都是相關的鋪墊。

另一方面，日本的處境與戰略思維是：一、一旦兩岸統一，對台灣海峽這一條日本的經濟生命線而言，確實將面對更高的不確定性與壓力；二、中日之間，其實也存在著另類的「修昔底德陷阱」。在2010年之前的100多年，日本始終是亞洲的老大，但此一地位已被曾是他手下敗將的中國超越了，雙方差距還越來越大，難免有羞愧及不甘之情；三、更關鍵的，由於歷史原因，日本比美國更不願看到中國的崛起與復興，深怕強大之後的中國跟他翻算老帳；四、因此，日本始終有一股鷹派陰魂，處心積慮要重振軍國主義，再度打敗中國甚至肢解中國，這正好與美國當前的西太戰略不謀而合。

有鑒於此，最近這一次中國大陸「聯合利劍－2024A」軍演的三阻斷中，其中之一即阻斷外部勢力向台獨勢力提供援助的「支援線」，針對性不言而喻。

站在北京的立場，一旦實施武統，勢必阻斷外部勢力介入，如外部勢力執意介入，並以「台海有事即日本有事」為由強行介入，那就必然面對來自中國的強烈反擊，戰爭範圍可能就不限於台灣了，這即是吳江浩所謂「將日本民眾帶入火坑」對日本提出的嚴重警告；也是華春瑩根據《開羅宣言》有關戰後日本主權範圍對日本的警示。

戰後秩序一度因美國的霸權霸道而被扭曲，時移勢易，這樣的扭曲已到了必須矯正回去的時候了。中國再三警告日本，即是「勿謂言之不預也」。