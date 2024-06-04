2024台北電腦展（COMPUTEX 2024）6月在台北舉行。大會被刻意塑造成了一個超級AI秀，但弔詭的是：在全球硬體科技業冠蓋雲集的場面中，獨缺 AI產業頂端的領航者（OpenAI、Google、微軟等）、大型平台經營者（Azure、AWS、GCP等）、大陸/亞洲其他資通訊和智能業者（華為、騰訊、聯想、韓國三星等），台灣供應商在這一波AI熱潮中仍是「吃硬不吃軟」。

在今年台北電腦展期間，最吸睛的當屬輝達黃仁勳。他日前在台大演講的題目是「開啟產業革命的全新時代」，展現了其個人魅力、前瞻科技性、市場應用性、戲劇性滿滿，但問題是：全世界是不是真的需要這麼多以智能高速及平行運算為基礎的「日常生活」？

黃仁勳「上竄下跳」推廣了自家的智能半導體處理系統CUDA，更藉由與台灣的特殊關係，把冷冰冰AI商業操作模式巧妙的轉化成跟台灣親情的連結，其登峰造極營銷技巧不但吸引了大批台灣供應商的共襄盛舉，甚至也成功忽悠了「瞞天過海」祖師爺級的民進黨政府。

黃仁勳承諾5年內將在台灣成立大型研究中心，此舉讓才剛上台但產業政策混亂的賴政府興奮不已！尤有甚者，數發部不落人後，誓言把透過千億巨量採購，把台灣發展成為「AI島」！「葉公好龍」，賴政府短線操作偏愛AI大內宣的斧鑿痕跡清晰可見。

AI上中下游業者給全球所有人畫了一個超級大餅，涵蓋了製造業、服務業、消費市場、日常生活。諷刺的是，目前 AI 的市要應用聚焦在日常生活，業者說得天花亂墜，但生活真的需要勞駕這些智能業者全方位的規範嗎？把大量資源投入AI產業的台灣，「AI到底是不是台灣人的菜」就變成了一個非常嚴肅的議題！

雖然AI 業者宣稱技術萬能，但在製造業及服務業同時也存在許許多多系統性及結構性的問題，其中有些議題真實性甚至顯得撲朔迷離。輝達黃仁勳也曾表示：無論AI多麼萬能，仍必須遵循物理定律！但我們看到的是，AI以數學計算及深度學習為基礎，試圖解決供應鏈所有自動化及流程問題，AI項目無限上綱連結到物理實證就是跨越了工程、科學的界限，AI虛浮誇大和忽悠內容明顯可見！

就如同前一段時間特夯的「智能奇點」，由一群物理學家、電腦科學家、經管學者、智能科技業者等，共用提出「奇點」崩潰論，試圖預測並證明：「當通用人工智能（AGI）超越人類智慧的時刻，就是人類文明全面崩敗的時刻」，並由物理學家引用愛因斯坦廣義相對論、特斯拉生命機械因果理論（the Mechanistic theory of life）、湧現理論、Roger Penrose時間循環理論、Ilya Prigogine耗損系統等諾獎級理論加以佐證。

事實上，雖然矽谷智能科技大佬普遍信仰此「奇點崩潰論」，OpenAI CEO Sam Altman甚至利用這個奇點理論來說服投資者「微軟」的加入，支持「非營利組織」募資的合法性。但「奇點崩潰」後續的產經、社會、人文等問題誰來處理？另外仍有許多社會倫理所衍生的法規問題也有待解決，包括了：貧富不均和社會發展不公、資源排擠和產業畸型寡佔、科技創新遲滯與困境、數位治理和智能倫理。

面對輝達在智能晶片系統中的壟斷局面，高通CEO安蒙在COMPUTEX 2024上，宣布將攜手來自AMD、博通、思科、Google、HP、Intel、Meta、微軟等8國聯軍，重點開發UALink互連技術，直接挑戰輝達所壟斷NVLink。比舉為輝達帶來了強勁的對手，而且UALink產業鏈布局更為完整。大敵當前黃仁勳當然要好好善待台灣供應鏈，策略聯盟且恩威並濟，甚至拉攏政府作為其後盾，而台灣供應商在左右逢源、前後押寶之際，可要小心的看清楚了！

（作者為國立陽明交通大學科管所退休教授）

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