前不久去參加粵港澳大灣區的活動。聽在地友人講起《周處除三害》，他說有一處不甚懂，為什麼主角一直擲筊杯。連擲9下聖杯代表什麼意義？為什麼他就那樣下了除三害的決心？

這下可有趣了。我只好慢慢解釋，擲筊杯是一種向神明請示的意思。但你的問題只能是非題，要明確說：「若是這樣，請聖杯」，然後擲出。我曾在除夕夜拜拜後，請示祖先吃飽了沒，連6次擲不出聖杯，後來才確定是忘了報告有一個孩子在國外讀書，無法回來圍爐。這些傳說信者願信，不信者無效。

電影中是請示關公，一旦關公指示，便是神意。大陸友人笑說，我們都是拜好就完了，哪有這種文化，台灣人特別有宗教信仰。

台灣的信俗文化特別有趣，都是從唐山原鄉而來。我常去的艋舺龍山寺，即是從晉江龍山寺分神請靈而來，包括著名的乙港在內，台灣即有5座龍山寺。媽祖、關聖帝君、玄天上帝、保生大帝、神農大帝、廣澤尊王、清水祖師、開漳聖王、臨安尊王、法主公、臨水夫人、三山國王等，莫不是來自原鄉。但有沒有源自台灣本土的神呢？原住民的祖靈崇拜不談，在漢人社會，唯一本土的神，只有鄭成功／開台聖王。不僅廣受敬拜，幾乎所有廟宇都會供奉。

有人曾質疑鄭成功廣受敬拜是由於「反清復明」的意識與國民政府「反攻大陸」的政策相類似，所以有意提倡所致。然而若是你到民間去看，便會發覺這種敬拜遠遠早於1949年國民政府遷台。後來研究鄭成功歷史，才發覺早在荷蘭時期，鄭成功對來台開墾的福建農民視為其子民。在郭懷一事件，荷人大殺漢人移墾農民之後，他寫信給荷蘭東印度公司台灣長官，警告荷人要「善待我子民」，否則他日將發兵來攻。此外，他也寫信給馬尼拉的西班牙人，警告不得屠殺福建移民，否則要派兵去攻打。

想想大航海時代，明朝實施海禁，海商出海做生意不僅要冒狂風巨浪的風險，更要面臨葡、西、荷歐洲列強的炮艦，日本倭寇、華人海盜的海上打劫，尤有甚者，馬尼拉的西班牙殖民者因華人達3萬多，為了怕他們群起叛變，隔十幾年便有一次大屠殺，一殺就是2、3萬人，簡直不把華人的命當做是命。

而荷蘭人也不遑多讓。1622年他們占據澎湖，出海打劫廈門到馬尼拉的商船，船貨取走，船員與海商都被當成奴隸，賣去巴達維亞。荷人自己的記載，曾有載運1115名奴隸送往巴達維亞賣掉，卻在途中水土不服、飢渴病死等原因，到達的存活者僅有33人。存活率是3％。這難道不是殘酷的虐殺！

海商、移民者、開墾者的生命是如此脆弱，孤苦伶仃，無人保護，唯有鄭芝龍把海商視為東亞海域的經營者，收取保護費，建立海上的商業帝國。而鄭成功繼承父業，藉由海商營運系統獲取支援反清復明的資金，養兵造船艦，都是龐大的開銷。更重要的是他對海外移民者視同「子民」，這對無依無靠的墾民是多大的撫慰和依靠。因此，台灣人對鄭成功的敬拜，固有開台的功德，更有人情義理的深深感念。

今年是鄭成功誕辰400年紀念，他的出生地日本長崎縣平戶市已舉辦了紀念活動。可惜台灣當今政府缺乏相關規畫，似乎對此不感與趣。有一陣子，鄭成功甚至被民進黨政客視為「屠殺原住民的劊子手」，有意將他抹黑鬥臭。可惜台灣民間不買帳，所有廟宇敬拜依舊。那些高喊口號的文化打手得不到效果才終於住手。

從鄭成功帶領軍隊入台，到清朝的大量唐山移墾，台灣面貌因此改觀。台灣本土文化的確立，主要也是在清朝200多年的統治下，大量的墾民所建立起來的。台灣人敬拜鄭成功，那不僅是道義，也是情感。那是真正被愛護的子民的感念。

（作者為作家）