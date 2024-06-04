520賴總統發表就職演說後，中共旋即展開文攻武嚇，先在台海周圍實施軍演，隨後在5月31日公告，將自6月15日起取消對134項台灣輸陸商品適用ECFA早收清單下的關稅優惠。台灣歷經數次政黨輪替，已能夠逐漸預判中共對台政策變化與「打擊台獨」的制裁力度與方向。今年中共在軍事、政治、經濟、外交、及國際事務上將持續對台灣打壓，逐步取消ECFA早收關稅優惠項目只是經濟手段的「起手式」。我政府須以「料敵從嚴」的態度預為準備。新內閣中不少閣員為新手上路，必須在最短時間暖身上陣。

本次「520開局大挑戰」政軍兵棋推演以紅藍對局為主軸，分別模擬中共中央國安團隊與賴政府團隊，時間則設定在520至年底之間。由於中共早在去年我國選舉前，即發布對我國貿易障礙調查報告，並宣告中止12項石化產品適用ECFA早收清單關稅優惠。依此方向，藍組的模擬不難推敲中共將持續減少EFCA優惠產品，但藍組研判不致完全中止ECFA。

在ECFA以外，中共也將實施其他制裁或嚇阻措施，包括禁止或限制台灣農漁產品與工業產品進口、限制大陸特定產品對台灣出口、擴大對台灣產品啟動反傾銷調查等。另亦可能將以不同法律，對在大陸投資台商、在台灣公司、台灣公民等，實施各類制裁。然在此同時， 中共將持續向台商招手，開放大陸投資項目及提供投資優惠，以防止台商對陸投資持續趨緩。

在貿易、投資之外，中共將擴大對台灣周圍實施軍演，不論是封鎖或包圍，甚至登船臨檢等，將造成台灣對外海空運輸中斷，如短至數天，將造成進出口運輸中斷，衝擊全球或區域供應鏈；如長至超過1周以上，更將產生能源、糧食等危機。更重要者，不論時間長短，均將再次產生2022年8月美國時任眾院議長裴洛西訪台的效應，而衝擊外商或台商投資台灣的信心，其影響較貿易制裁更加嚴重。裴洛西訪台後共軍圍台引起國際關切，當時曾將引起外國客戶陸續要求台灣供應商在台灣之外另設立備援生產基地的連鎖反應，即一般通稱「台灣+1」模式， 對台灣投資、經濟傷害甚大。

日前中共公布取消台灣134項商品ECFA早收優惠後，部分台灣媒體或名嘴評論認為ECFA對台灣效益或影響有限。事實上，在中共當局的政策工具箱中，不乏能夠用來制裁、恫嚇、脅迫台灣或台商的方法，絕不限僅於取消ECFA早收優惠。政府對於環台軍演造成的「台灣+1」效應，更應嚴肅以對，且應透過量化、質化、企業訪談等方法，以了解對我國的整體影響與政府、企業因應之道。

外交與國際事務亦將是中共對我打擊的重點，中共除鎖定我國邦交國、友好國家外，更將在國際事務與多邊組織上持續對我國實施杯葛。其中，今年亞太經濟合作會議(APEC)將由遠在拉美地區的秘魯擔任主辦國。去年祕魯已表示將在今年重啟《亞太自由貿易區》(FTAAP)的談判，以推動整體亞太地區形成一個龐大自由貿易區。FTAAP的討論源自APEC企業諮詢委員會(ABAC)自2006年之提案，而在2014年由中國主辦APEC時主導進行盛大的討論，2年後由秘魯主辦APEC會議時，通過《利馬宣言》，闡明APEC將致力推動FTAAP。今年APEC重啟FTAAP討論，我國必須關注中共動向，以免我國參與之權益受損。

此外，APEC每年11月舉辦非正式領袖會議，循前例將由主辦國對我國發出邀請函，由我國提出出席人選。蔡總統就任8年間，先後由宋楚瑜、張忠謀擔任我國領袖代表，其中張忠謀更連續6年與會。今年在中共虎視眈眈監視下，賴總統將派遣哪位領袖代表出席？張忠謀以93歲之高齡恐不宜再次銜命，政府應提前因應研擬人選。2001年陳水扁總統執政第2年時，曾因中共杯葛總統府派遣人選，最終我國安團隊決定我國全體代表團以拒絕出席會議，表達我國抗議。今年賴政府規畫出席人選等相關事務的策略為何？底線為何？恐均須及早展開相關作業。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）