賴清德總統4日宣示，要將台灣打造成為AI智慧島，但新竹市一場晴空匯大樓火警，就因使用的通訊器材無法及時定位搶救，造成2名消防員殉職；相較於日前宣稱拿到手機大數據分析集會群眾政治傾向的民進黨政策會執行長王義川，台灣號稱AI強權，聽來卻是格外諷刺。

2015年1月桃園新屋保齡球館大火，造成6名消防員殉職，當時還未擔任總統的民進黨主席蔡英文呼籲政府，必須全面檢討、升級消防人員的裝備。但民進黨執政8年，同樣的問題還是一再出現，消防員殉職事件也接二連三。此次晴空匯火警，2名消防員雖在殉職前曾發出Mayday訊號，卻因訊號微弱，無法及時定位所在位置，錯失搶救時機。

消防退休人員協會總會長唐雲明就質疑，我國號稱是AI強權，但我們的消防員用的是最落後的無線電，現在手機定位這麼方便，但「消防人員搶救的定位系統在哪裡？」

同樣是定位問題，王義川日前卻自爆，透過基地台訊號分析立法院周邊「青鳥行動」的群眾，不僅可得知年齡層分布，還獲知這群人與民眾黨519集會、民進黨凱道選前之夜都是不同批的人。由於這樣的說法與電信公司技術所能提供的數據相吻合，雖然王義川事後改口「用膝蓋想也知道」，卻已令人細思極恐。

無論是資通訊還是AI智慧發展，若善加運用，將有助提升民眾生活品質和安全保障，但若被濫用卻可能引發人類大災難。賴清德要打造台灣成為AI智慧島，必須先齊全警消的科技裝備，並要求自己人，確保這些高科技不被拿來當作政治鬥爭的工具。