美中軍事霸權之爭加上諸多重大分歧，美國不斷擴大對台軍售，並與日韓菲等國聯手，強化在中國周邊的軍事部署，大陸則激化在台海、南海展現肌肉的行為，並漠視美國的警告，暗助俄羅斯國防工業。不過，這一切並未阻礙兩國防長奧斯汀、董軍二人趁參加「香格里拉對話」之便舉行會談。

防長針鋒相對 沒扯破臉

全面恢復軍事溝通是去年舊金山「拜習會」最具體成果之一，美國參謀聯席會議主席布朗與中共中央軍委會聯合參謀部參謀長劉振立舉行視訊通話後，雙方陸續舉行了國防政策協調會談、海上軍事協商協定會談。時隔18個月，美中防長會議終於在新加坡舉行。

在75分鐘的會談中，兩位防長在台海及南海問題上針鋒相對，毫無交集，但雙方承諾重要時刻要接對方電話，並同意在幾個月內舉行戰區指揮官級電話會議，及今年底前召開「危機溝通工作組」會議。奧斯汀與董軍的立場都很強硬，相互指責對方造成兩岸緊張情勢升高，但未扯破臉。

兩人在論壇中發表的演說，同樣充斥對抗的色彩。奧斯汀表示，過去3年來，亞太地區對「夥伴關係」有了共同的理解，因而「產生更強大、更有韌性、更有力量的夥伴關係網絡」；簡單的說，美國已成功建立圍堵中國的防衛網絡。

與會的大陸軍委會聯合參謀部副參謀長景建峰回應，美國印太戰略是要把一個個小圈子融合成「亞太版北約」的大圈子，從而維持以美國為主導的霸權地位。他指責印太戰略破壞穩定，把地區國家綁上美國的戰車，迫使他國選邊站。

董軍則發表了歷任大陸國防部長在「香格里拉對話」最尖銳的演說，劍指美國說，有的大國不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案、執意對台售武、非法進行官方往來，實質就是在助長台獨，圖謀「以台制華」，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。他又說，中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一，將以及時、堅決有力的作為，遏止台獨，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」

美中防長會議及香格里拉對話並沒有化解歧見，反而凸顯日益擴大的裂痕，美中關係因台灣問題將難以回到常軌，但雙方仍認定會議是「正面、務實、有建設性」，這對排斥恢復與大陸交流溝通的賴清德總統與民進黨政府是個警訊。

改善兩岸關係 紅綠交流

賴清德以「對等尊嚴」為理由，拒絕對大陸釋放善意，不惜因此關上溝通大門。若以此為標準，美國積極主動恢復、維持美中溝通管道就是不符合對等、尊嚴的原則。董軍並非軍委會委員，主要職掌在軍事外交，與奧斯汀的政治地位與影響力不成比例，但美國仍以完成部長會議優先，其根本原因在於，加強交流溝通符合美國最大利益，與對等尊嚴無關。

同樣的，大陸被動接受美國的倡議，恢復兩軍溝通，也是基於國家利益、軍事外交的務實考量，認為維持與美國的溝通管道，共同管理包括台灣問題在內的重大議題有其必要性，同時可透過參與國際機制，爭取支持與認同，以突破美國的封鎖。

反觀兩岸，連互利、互惠的經貿、觀光旅遊都難以進行交流令人浩歎，誠然美中關係與兩岸關係本質不同，不宜類比，但賴清德總統就職不到2周，兩岸關係就穿破原本脆弱的支撐點，危機時刻如何創造機會，扭轉失速下墜的趨勢，是賴政府的責任。

若能依循美中溝通模式，相互解除觀光旅遊的限制，不但可以滿足雙方民眾旅遊的需求，對雙方觀光旅遊產業有幫助，也可展現兩岸官方的善意與自信，不需要以對等尊嚴為理由，讓改善兩岸關係的良機流失。美國一再呼籲、鼓勵兩岸交流溝通，以和平方式解決歧見，民進黨政府唯美是從，卻拒絕與大陸溝通，將坐實外界「以一人、一黨意識形態凌駕國家利益與人民福祉」的批評。

到目前為止，紅綠仍有所節制，尚未徹底攤牌，轉圜的空間仍在，開放民間交流是創造轉圜契機之鑰。