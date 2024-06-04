賴清德520就職講話，一通販賣新兩國論的「台獨告白」，惹來一場急風驟雨般的圍島軍演，也導致《兩岸經濟合作架構協議》中134項傳統產品關稅減讓被終止，更引發兩岸政軍學界的一陣批判撻伐之聲。近日大陸國防部長董軍在新加坡香會上的涉台表態，就被視為是對民進黨及「以武助獨」的外國勢力，發出極不尋常的警告。

董軍防長在發言中罕見地歷數民進黨當局在外部勢力縱容、鼓動、支持下，推行「台獨「分裂活動的五大步驟：一是在政治上否定一個中國原則與九二共識。二是在法理上正在修法、修憲、修規推進「台獨」。三是在歷史上正在修改各種歷史教科書，否認兩岸的歷史聯結。四是在兩岸交往上設置障礙阻擋兩岸人民正常交往。五是在軍事上大搞以外謀獨，以武謀獨。這些都是在加緊推進「台獨」分裂計畫。

在「香會」互動環節中，董軍表示：陸方始終致力於和平統一，但這一前景正遭到「台獨」分子和外部勢力的破壞，國家分裂的危險始終存在。中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量，將以及時堅決有力的作為，遏制「台獨」，確保其圖謀永無得逞之日！我作為一個防長，很坦誠地跟大家講，對任何「台獨」極端情景情勢，我們準備得非常充分，也有能力對付「台獨」武裝，我們就像甕中捉鱉，不足掛齒；中國作為一個大國，必須實現國家統一，也必將統一！

董軍在香會上的涉台發言，可謂鏗鏘有力，振聾發聵，台灣社會和國際社會應能聽得懂，唯不知民進黨當局能否聽得進去？董防長發言中的有一個頗為值得玩味的名詞叫做「台獨武裝」，這個名詞在大陸官方或軍方歷次對台宣示中以未出現過，此番董軍防長首次使用，有何寓意，所指何人？

筆者認為，作為中國的國防部長，在涉台發言中不泛稱「台灣軍隊」而限縮性地指稱「台獨武裝」，應是直指極少數甘為「台獨」分裂勢力效忠的武裝人員，而非整個台灣軍隊。其實台軍歷史上的正式名稱叫「國民革命軍」，誕生於100年前的1924年6月，第一次國共合作時期，由孫中山先生親手所創建的廣州黃埔陸軍軍官學校。其建軍宗旨為反帝反封建，打倒分裂割據的南北反動軍閥，振興中華，建立統一的民主共和國。

時至今日，這支軍隊雖談不上還有多少革命性，但軍中願為數典忘祖的「台獨」分裂勢力效忠的畢竟只有極少數。眾所周知，台灣問題是國共內戰歷史遺留問題，大陸方面始終堅持爭取和平統一的光明前景，不到萬不得以不會採取非和平方式，而即使因分裂勢力的挑畔，不得以採取某種程度的軍事行動，也只針對極少數負隅反抗的台獨分子，而非針對廣大台灣同胞，所以在反獨促統的軍事行動中，才限縮性地稱極少數負偶反抗者為「台獨武裝」，如此更有利於團結台灣軍隊中的大多數，孤立極少數，最大限度地打擊堅持「台獨」分裂活動的頑固分子，保護廣大台灣民眾的生命財產安全。

5月23、24日解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，於台島周邊開展「聯合利劍-2024A」演習，這次演習就是一次針對少數「台獨武裝」的軍事行動，重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台島周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。東部戰區還結合兩天的相關演習畫面，加上3D動畫，發佈《打「獨」六字訣》:「進、圍、鎖、擊、毀、斷」，盡顯全方位圍點打援，打蛇七寸的點穴戰術特點，達到對「台獨」首要人物進行懲戒的政治目的。

今年4月間，中共總書記習近平會見馬英九時表示，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。海峽的距離，阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情。制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。

習近平的論述，令人讀得出來在給兩岸融合發展以空間、給兩岸和平統一以時間，躍居了兩岸關係的政治高地。而在兩岸關係上本就處於被動地位的賴清德，對此竟漠然處之，不為所動，令人扼腕。

在2024大選70%投票率中僅獲得4成選票，實際上得不到3成選民支持而當選的賴清德，上台後不但沒有戒慎恐懼，檢討經驗教訓，從善如流，改弦更張；反而變本加厲推行比蔡英文更「獨」更「衝」的強硬路線，成為當前台海和平穩定的最大亂源。善良的台灣民眾一定要擦亮眼睛，明辯是非，與14億大陸同胞攜手同心，共同反獨促統。（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員）

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