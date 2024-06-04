「為了保護我們的國家、我們的盟友和我們的核心利益，我始終願意在必要時使用武力」，拜登這番話被綠媒「剪貼」到台海局勢上，阿Q地重置為「美國必然會保衛台灣」。可見，「聯合利劍-2024A」給美國帶來的驚嚇有多大，而美國怕到連忙撲滅台灣「青鳥」，綠營則怕到任意剪貼美國聖旨以求島內維穩。

其實，台灣民眾普遍對這次軍演無感，理論上，執政黨裝沒事即可，過度強調拜登心口不一的隻字片語，反而折射出自己的恐懼。

美國捍衛盟友的可信度，很大程度上來自美國總統的言行，他說的有沒有做到，言詞有沒有落實為條約，總是各方集中關注的焦點。然而，拜登講話跟放屁沒什麼兩樣，這已是全球公認的事實。因此，可信度歸零。

從選情層面論，在外部事務上，拜登最希望的三件事，一是俄烏衝突需延長，二是巴以衝突快結束，三是台海衝突不能爆。

賴清德的「520台獨自白」，來源是俄烏與巴以戰場都朝著拜登願望的反方向發展，所以白宮決定打「台灣牌」轉移焦點，以為習近平不至於放大絕。不過，這是昏君再一次的誤判，解放軍說來就來，展現了發動閃電戰的能力，美國航母則說走就走，白宮成了驚弓之鳥。

再多一場衝突，選舉就沒戲了，所以「青鳥」一夜間被撲滅，還不准賴清德喊疼。

在台海吃鱉，拜登立即回防歐洲與中東，在這兩個戰場上，幾乎同時宣布有條件結束迦薩戰爭，以及有條件准許烏克蘭（使用美製武器）攻擊俄羅斯本土，也堪稱大招。

以色列在拉法的種族滅絕行動殘暴至極，已經激怒了歐洲與許多美國選民，拜登政府嘴巴說不要，身體卻很誠實地「撐以」，遭全世界看破手腳，因此頂著猶太金主的壓力，白宮也不得不再度釋出煙霧，作態宣揚停火。

但沒人信美國真有心思實現停火，因為與此同時，國會還邀請種族滅絕戰犯尼坦雅胡前往演講。矛盾信號打好打滿，拜登政府可說是歷史性突破雙標下限，真的臉都不要了。

俄羅斯在哈爾科夫占據的絕對優勢，讓拜登睡不著覺，西方全面圍堵莫斯科的戰略眼看就要全線崩潰，法國與北約眾多成員紛紛取消烏克蘭攻擊俄羅斯本土的禁令，拜登跟著「有條件取消」。

美國只允許在哈爾科夫戰場，使用美方規定的武器，在危急情況下使用。白話說，烏軍若想攻擊俄羅斯，需待美國聖旨下達。

這是美國有史以來第一次，允許在核武國家使用美國武器。可以說，為了救選情，命都不要了。

臉不要，命也不要，這樣的美國卻被台獨視為鐵布衫，無怪乎蔡英文卸任前大聲疾呼美方必須挺住烏克蘭，因為事涉美國捍衛盟友的可信度。至於巴勒斯坦，那是美國爸爸的敵人，慘死多少無辜民眾綠營都無所謂。

美國「認清現實」的速度極快，為此不惜放棄戰略原則與價值原則。可以說，這是老大的「任性專利」，做小弟的若沒長心眼，未來自己怎麼死的都不知道。老大極度自私又偽善的現實嘴臉，可稱為小弟們的「哈爾科夫與拉法恐怖」。

日本與韓國察覺到，做美國小弟必須自己養活自己的現實，趕快轉彎找北京合作賺錢，防務安全議題暫且不談。菲律賓現在也有點看懂了，一面拜託美國打錢，一面瑟瑟發抖，關於台灣問題，小馬可仕政府光速撇清，防長急稱「台海問題是中國內政」。

本來美媒還想跟風炒作「第二次太陽花」，但見拜登龜縮也只好閉嘴。我們真應該認清的真相是聯合國祕書長發言人丟出的最新信號：台灣是中國的一個省。

賴清德應感到顫慄，第一：美國在哈爾科夫問題上放棄的是戰略原則，即避免被捲入與核大國的戰爭。這種原則都敢放棄，守護第一島鏈的原則又算得了什麼？若有人說美國現在敢於正面對槓核大國，證明其威懾在台海更有效，那就是白癡了。

踩別人紅線是風險，踩自己紅線亦是風險，這只能顯示美國已對烏克蘭戰場感到絕望，有條件放棄原則是存著僥倖之心，評估普丁不至於放大絕。但拜登政府能錯估習近平，就一樣會錯估普丁，因為華盛頓特區裡這些戰爭販子對自己的威懾力過度自信。

一旦普丁的反應超出美方預期，拜登就會立即龜縮給世人看，而被踩著頭吃土的賴清德，就是現成案例。

重點是，經此折騰，未來小弟們將完全無法預估老大的行為模式。若連拜登都無法預測，那就更別提川普了。如此就能看懂岸田與尹錫悅為何要找李強來取暖了，中日韓之間，不能只有對抗通道，還得有合作通道，因為最終被美國出賣是必然的。

美國現實，而你不現實，那就完了。

第二：拉法的恐怖在哪裡？借用某美媒記者質問拜登政府的一句話即可：拜登還要看到多少焦屍，才到他的「紅線」？

美國，尤其是民主黨，放棄價值原則形同毀掉最後的美國夢。事實擺在眼前，在華盛頓眼裡，人命並不值錢，「人道」更是不知所云，而自我揭穿這一切的美國總統，還好意思在西點軍校吹噓「正義」。

烏克蘭人、巴勒斯坦人為美國利益犧牲重大，台灣人卻還在幻想特殊待遇？

「聯合利劍-2024A」給出的答案是：一切都會閃電結束，北京不會讓「哈爾科夫與拉法恐怖」出現在台灣。但美國放棄原則只求自保的恐怖，會持續到兩岸統一為止。

而那些幻想一旦東窗事發就逃亡出境的台獨，怕就早點走吧，等你意識到危險，已經飛不出去了。（作者為專欄作家）

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