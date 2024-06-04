自上周二通過國會改革法案後，4日立法院再次進行院會表決法案，一共通過《再生醫療法》、《原住民保留地禁伐補償條例》、《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》等3項草案。整體來說，3項法案皆有跨黨派藍綠白的共識，因此審議過程堪稱平和，與此前拳腳相向、對立衝突的情況截然不同。

不過諷刺的是，即便《原住民保留地禁伐補償條例》草案裡同樣有民進黨立委陳瑩、伍麗華，以及數十位綠委支持的版本，民進黨團柯建銘總召卻仍率多數綠委投下反對票，表明這是違憲法案。再度上演自己的法案自己反的荒謬情況。不過另一方面，這也側面反映目前綠營在國會議事攻防的困境。

第11屆國會，藍白62席、民進黨51席，執政黨淪為相對少數。縱然民眾黨並非事事同意國民黨主張，但就目前推動的幾項重大法案，在野多有默契，分進合擊。而民進黨及黨團總召柯建銘則持續對白營保持堅壁清野的戰略，讓民眾黨主席柯文哲抱怨綠營都沒來談法案合作，聲稱白營其實可以跟任何黨合作。

而民進黨目前之所以拒絕與民眾黨合作，關鍵的原因，除了過往的恩怨情仇外，其實也是考量到票源擠壓，希望深化泛綠對白營的厭惡感，避免綠營選民流失到民眾黨。這也是為何在「青鳥行動」時，綠營無論正規軍還是主力，都將白營和黃國昌作為主攻對象的緣故。因為就目前的國民黨來說，幾乎沒有可能磁吸到任何綠營選票的可能。民進黨反而可以透過擠壓藍白，讓藍白互搶選票，二虎相爭，分散威脅。

從長久來看，這或許是民進黨正確的戰略選擇，但從短期來看，這其實就勢必會形成國會藍白聯盟，讓綠營在議事攻防、法案主導和預算審查上陷入戰術困境。畢竟，票多的贏、票少的輸。因此即使在歷經國會改革大戰之後，雙方有暫時降低火藥味的情況，但在可見的未來，朝野仍將會在國會殿堂多次上演決戰。

不過對當前的民進黨來說，倘若選擇不與白營合作，其實就只能透過外部機制和政治動作來打破國會少數的窘境，包括罷免藍委、憲法法庭釋憲與暫時處分、2025公投對決，以及在特定條件下伺機發動不信任案，迫使重選國會。

扣除掉司法權的釋憲戰場，在明確的政治攻防上，以罷免來說，只要成功罷免6位藍委，並在補選獲勝，民進黨就能翻轉國會少數格局，再次完全執政。但就難度上來看，從過去立委級民代僅有1位成功被罷免，要成功6次，且補選獲勝，確實不易。不過作為設定議題，轉守為攻，施壓部分在野黨立委，罷免絕對會是民進黨的主戰場之一。

再者，2025年8月的第4個星期六是法定公投日，針對部分藍營主推議題，綠營很可能會代為提案，以正面表述的方式，讓公投門檻與投票率低的實務狀況，利用人民來予以否決。

最後，則是在手段用盡後，在重大政治衝突時，利用1/3提案的門檻來發動行政院長不信任案。在野黨不跟，就可削弱反對力量；在野黨跟，則獲得打破結構的機會。

對賴清德來說，由於得票僅有4成，因此剛上任就得開始尋求連任，所以選後就針對綠營新媒體社群進行重整，尤其是Threads，並在國會改革一戰初見成效。倘若賴清德在國會戰場節節敗退，影響其連任契機時，民進黨勢必會進行焦土作戰。在野黨，必須嚴陣以待。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）