立法院通過國會改革方案後，廢考監兩院成為下一個關注的焦點。國民黨9位立委共同連署廢除監察院，領銜的羅智強表示，將在立法院下一會期開始，逐一檢討監察院預算，並凍結部分監院內無作為的單位預算，也就是所謂的「先凍後廢」；而未來一旦監察院廢除後，原本的監察、審計權將併入民意機關內執行。

未盡職責 成打擊異已幫凶

在此之前，民進黨立委陳亭妃與29位民進黨立委連署，共同提出修憲案，也要求「廢考監」，並呼籲立法院長韓國瑜成立修憲委員會。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，短時間不會處理廢考監問題，他並提醒綠委不要討論爭議性的問題，免得「落入敵人的陷阱」。

偵辦前民進黨立委段宜康「吞曲棍球案」的台中地檢署檢察官陳隆翔，2019及2022年兩度遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭日前再度判決不受懲戒確定。對此，監察院發聲明指出，陳隆翔並非完全沒錯，但為期平息紛擾，將不再上訴。

5月，監察院調查前行政院發言人陳宗彥在任職台南市政府期間涉及的「小芸案」報告出爐。儘管監察院認證陳宗彥有接受廠商性招待且次數繁多，但最終卻對彈劾陳宗彥做出「不成立」的決定，理由是該案當時正在進司法調查，「監院不宜先行彈劾」。然而，司法調查與監察權本質上並無衝突，再說，即使司法沒事，也不等於沒有行政違失，過往司法無罪但最終彈劾成立的官員所在多有。可見監察院的說法根本就是硬拗。

事實上，連民進黨都認為監察院是如盲腸般的存在，過去就曾數度提出攸關「廢考監」的修憲案，在民進黨蔡英文政府執政的2021年，民進黨立法院黨團會議，就通過黨團版修憲案，重點包括廢除考試院與監察院；更別說，蔡政府完全執政8年，監察院在院長陳菊領軍下，不但沒有盡到「監察百官、匡正官儀、守護官箴」的職責，更早已成為執政者打擊異已、迫害反對黨的幫凶。這樣的監察院是否如監委紀惠容所稱的「本屆監察委員相當認真」，社會自有公評。

國民黨文傳會主委李彥秀日前公開表示，包含考、監兩權的五權分立，是國民黨的長期主張，現在民眾的期待是「如何落實監察院應有的功能」。顯然國民黨也沒有對廢考監形成共識。就算五權分立不像外界所說的，是國民黨不能更動的「神主牌」，但廢考監涉及修憲門檻很高，目前國民黨和民眾黨的立委人數加起來雖超過民進黨，但仍不足以保送修憲案過關。

民選監委 擺脫行政權控制

目前的問題並非監察院本身不具存在的價值與功能，而是執政者大權獨攬，提名一些不具專業也沒有風骨的人擔任監委，成為當權者的打手，讓監查院失格失能。因此，在野黨合理的做法是透過各種立法委員的職權，降低行政權對監察院的干預和干擾、督促監察院的運作回到正軌。首先，立法院要強勢把關監委的提名過程，如果執政的賴政府繼續炮製蔡政府完全政治考量的監委提名，在野黨應不排除如2005年，立法院程序委員會不讓總統提名之監察委員人事案進入院會表決，藉此讓監察院停擺的手段。

其次是刪減或是凍結監察院部分預算，增加其執行業務時的困難，甚至是透過預算審查對院長及相關主管進行質詢，讓外界更清楚了解監察院到底在做什麼，從而迫使監察院的職權行使能更回歸民意。雖然親綠人士認為，在五權分立下，立法、監察乃平行單位，立院若刪減監院預算或藉預算審議之名質詢院長，都屬立委膨脹自我、專擅濫權。問題是，也與行政院平行的立法院，不就可以刪減行政院預算並質詢嗎？

更長遠來看，監委改民選則是應走的方向，不論是直接民選或是修憲前的間接民選，顯然都比現行總統提名更能與民意接軌，也較能防範行政權控制的弊端。根據《憲法增修條文》第7條：「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」目前的監委泰半沒有依法獨立行使職權。東廠化的監察院，人民當然無法忍受，在執政者不尊重憲法和民意的情況下，在野黨就先務實進行監察院的實質改革吧！