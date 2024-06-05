這個標題看來，有些誇張，有點如同偶像劇的煽情戲名，但其實不然。古有明訓說上有天堂，下有蘇杭。就是蘇州和杭州，既然來了杭州，不也就是天堂重現，標題就是此之謂也。

這回筆者有幸來到杭州，在海峽兩岸經貿文化聯合會理事長賀樺女士的帶領之下，參與了台青浙江文化交流研習營的活動。內容非常精彩豐富，包羅萬象，可說是包山包海，真正上山下海。早上爬上杭州徑山山頂的徑山寺，學習佛道禪茶。晚上來到西湖十景，泊船夜遊。浙江省地大物博，少不了要去博物館。到過的有良渚博物館，黃酒博物館，浙江博物館的新舊館，還有杭州國際博覽中心。文化聖地去過良渚文化村，紹興魯迅故居，之江文化中心，西泠印社等等。拜訪過的民間企業，有江南布衣和義烏國際小商品城。參觀的學校有義烏工商職業技術學院。內容包含了寺廟，公園，博物館，故居，名山大湖，主旨涵括了文學，歷史，文化，民俗，書法，印刻，企業和大學城。可說是無所不包。

而我每日早起在素負盛名的錢塘江畔，散步慢跑，也見到有介紹杭州的書籍，任君取閱，本本都是厚如磚塊的鉅著。因為杭州曾舉辦亞運，G20高峰會，還有義烏奇蹟。所謂眼前有景道不得，其實也不用説道，因為全都在書中有詳細介紹，自然也輪不著我多嘴。於是暫且放下以上種種輝煌燦爛不表，說個其他小事好了。

之前的兩岸三地，有大小三通，中港台三地，互通有無之外，還有彼此無限的善意。而我在杭州錢塘江畔，所下榻的酒店，大廳內所播放的輕音樂，沒有歌聲和歌詞，只有背景的音符而已。但仔細一聽，非常驚喜。其中有鄧麗君的《何日君再來》，台灣歌星蔡琴的《恰似你的溫柔》和港星陳奕迅的暢銷歌《十年》。而在晚上夜訪西湖時，在岸邊也有杭州大學吉他社的社員，坐在湖畔，看著學長指揮而高歌一曲。但是飄過來的款款風聲，除了是西湖五月的熏風，居然還有台灣五月天樂團的《知足》那首歌。

晚上在錢塘江畔的知名酒店房間內，又看到連續劇《芝麻胡同》和男主角嚴振聲，在蕭山國際機場的過境旅館內，也看到連續劇《那年花開月正圓》和女主角孫儷。這兩部戲我在台灣都完整的追過，每天晚餐飯後，必看的戲碼，即便已經看過好幾遍，劇情還是那麼好看，引人入勝，不忍中斷。兩岸同胞確實不同，自有個別的立場，但是升斗小民，但求三餐溫飽，四時和順。在粗茶淡飯吃飽喝足之後，居然看的是一樣的戲，追的是一樣的劇。日出而作，日入而息，帝力於我何有哉？天高皇帝遠，任由他們去，我們吃飯穿衣，平安度日，過好小日子就行，這才是我們第一等重要大事！

有回缺個袋子，房門口傳來清潔人員的轆轆推車聲，不是尋常的大媽阿姨，而是位大叔，隨口問了，他想了想，遲疑了會，輕聲回了一句，「我只有這個」，還帶了一點抱歉愧疚。他大概以為，我要的是能提著出門逛街的袋子，他生怕自己透明的塑膠袋，有點寒磣，自慚形穢。勞工階層的老實人，生性客氣還帶點羞澀，不好意思，大約是阮囊羞澀吧，這是他僅有乾淨的新塑膠袋呢！還好我只是拿來放東西，不計較外觀，這樣正好，還可以放在行李箱中，既不拋頭露面，也沒有壓力，簡單就行，單純最好，也可能是我在事後，特地想要回報他那一份羞澀而不知如何是好的笑容的原因。因為他生怕自己是小人物的小東西，有可能幫不上忙。

再去義烏小鎮的時候，我特地留意了小打火機要給大叔，也很便宜，我知道是勞力工作者，可能常有這種習慣，或許能舒壓，能忙裡偷閒，就喘口氣也好，就算不抽菸，也能點蚊香勒！所以在回去時，看見他的工作車停在走道上，吸塵器的噪音轟隆作響，我也不作它想，直接走入他工作的那個房間，還是那一抹羞澀的笑，帶著明顯的驚嚇。我進去就說了一句，沒事大哥，這個送你，謝謝。他大概還是滿臉吃驚，但很高興，興奮之情溢於言表。然後我就走了，此番一別，不知何日再見，也許無緣再見，但是大叔，多謝你伸出援手。

哈哈哈，這是台灣的廣告詞，我不認識你，但是我謝謝你。（黎家慶/英文教師）

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