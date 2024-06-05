就在不久前，第14屆中美旅遊高層對話在陝西西安開幕，主題為「旅遊促進中美人文交流」。在中美關係仍然面臨多重挑戰和未知的當下，人文交流被寄予了更多的關注和期待，而中美能否「以心相交」，中美人文交流能否衝破「寒流」，人文交流能否起到其應有的作用，主要決於美國的態度，更重要的是美國的行動。特別是美國應當改弦更張，停止滋擾阻礙中方人員赴美訪問的錯誤做法，為推動中美人文交流破除障礙。

最近和一位美國學者朋友交流。他表示，當前美國政界有一個奇怪的現象，即真正瞭解中國的專家很難在美國政府部門任職，而美國政府部門負責制定對華政策的官員並不瞭解中國。當前美國政界對華存在嚴重的意識形態偏見，美國的知華派一直都存在，但迫於政治正確的壓力，不敢發聲。我們應當鼓勵更多理性、客觀、務實的聲音出來，對美國妖魔化中國的敘事進行對沖。

2023年於北京大學舉辦的北閣論壇。（圖片來源：活動主辦方）

此外，要積極推動中美二軌對話，促進中美高校、智庫之間的深度交流與多元化合作。近年來，北京大學中外人文交流研究基地與不少美方高校研究機構和智庫等都建立和保持了良好的合作，促進了中美雙方的相互理解。近來中國有關部門一直在努力提升外籍人員來華旅遊工作生活的便利化水平，希望有更多美國民眾特別是青年來到中國，通過親身訪問交流，用腳步丈量中國，用耳朵聆聽中國，用心靈感受中國。越是當中美關係遇到困難之時，我們越應該堅持推動中美人文交流不動搖。（作者為北京大學中外人文交流研究基地執行主任、教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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