當今的日本社會，從上到下，瀰漫著一股仇視中國、恐懼中國的情緒。仇中恐中情緒，既來自於百年未有之大變局下的結構性因素，也來源於日本媒體長期以來妖魔化中國所帶來的誤解與偏見。各種輿論調查表明，這種誤解、偏見又與訪問中國的日本人的減少有很大關係。實際上，訪中日本人的人數從最高峰2011年的366萬人減少到2019年的268萬人，這與訪日中國人的人數從104萬人增加到960萬人有著天壤之別。新冠以後訪中日本人不但沒有回復，長期在華的日本人數量也創歷史新低。

糾正和消除日本國民對中國的誤解和恐懼的一個重要途徑就是吸引更多的日本國民訪問中國，親身體驗真實的中國。我的學生的中國研修就是一個生動的實例。為了鼓勵學生在學期間有一些海外體驗，增強學生的國際意識，我所在的學校提供一定的補助金，鼓勵研修班（seminar）老師帶學生去海外研修。2023年9月的中國研修是新冠後的第一次海外研修。為了讓學生更好地瞭解中國，我安排訪問上海著名製藥公司，參觀蘇州日資工廠和廣州豐田汽車裝配線，拜訪杭州阿里巴巴總部，與暨南大學學生座談等諸多活動；同時要求學生在遊覽上海、蘇州，杭州和廣州時，通過購物、乘坐地鐵和出租車等活動與四地市民廣泛接觸。

這應該是一個內容豐富翔實的研修計劃，本以為會有很多學生報名。結果卻出乎意料。與新冠前三分之二的報名率相比，這次報名人數不到一半。儘管我做了很多解釋，很多學生的父母就是不讓他們的孩子去中國研修（與此形成鮮明對照的是，今年計劃中的馬來西亞研修，23名學生中有22人報名參加）。他們的理由就是中國不安全，擔心自己的孩子會被抓起來，會被中國市民欺負。實際上，由於福島核電站排放核污水（日本稱之為「處理水」）導致中國全面禁止日本水產品進口，國內輿論當時對日本也比較嚴厲。日本駐華大使館甚至發出了在華日本人在公開場合不要大聲說日語的警示，進一步加劇了日本國民對中國的恐懼。

在這樣一個不太吉祥的背景下，我帶著十三個學生踏上了中國研修的九日之旅。回來後，所有的學生都說中國研修太值得了，修正了他們對中國的認知。中國人民的友好熱情、科技發展、城市發展和環境衛生都完全超出了他們的想像。諸如坐地鐵行李要安檢、公共廁所沒有手紙，大學生要參加軍訓等文化衝擊（cultural shock）也成為學生們津津樂道的話題。聽了同學們的研修報告之後，很多沒有參加研修的學生都非常後悔。有一個學生回日本後寫了一篇長達20000字的《中國紀行》，詳細描述了在中國研修的所見所聞和自己的心路歷程。《中國紀行》得了學校散文比賽的二等獎，受到了全校師生的好評。這個學生是我校中文項目的學生。去中國前，他已經有了一些中國的基本知識，也能認識到日本媒體報道中可能存在的偏見和歪曲。但因為是第一次去中國，仍然惴惴不安，不知道會在中國碰到什麼事情。9天的研修，他的最大的體會就是，自己平時的生活是多麼狹隘，是怎樣被偏見所包圍。要走出這樣的信息繭房，必須鼓起勇氣自己去親身體驗。受中國研修的啟發，他後來又去了西班牙、台灣等國家和地區。

百聞不如一見。要向世界展示一個客觀真實的中國，消除外國人對中國的誤解和偏見，除了我們自己應該講好中國故事，更應該讓外國人來中國以身說法，讓外國人來講中國的故事。應該說，外國人講的中國故事更能夠讓外國人接受。

進一步放鬆管制，為更多的外國人訪問中國提供便利，中國各級政府已經做出了很多努力。在這裡我提出兩條建議。第一，就像對歐洲很多國家遊客單方面開放一樣，對日美遊客恢復新冠前的15日免簽制度。去年我的學生為了取得簽證，每人花了兩萬多日元（通過旅行社）。對於一個每月打工收入只有5萬日元的學生來說，這是一個很大的負擔。有幾個學生在廣州的自由活動日裡，擅自去了澳門，結果回不了大陸，只能另買機票從香港直接回日本，提前結束中國研修。第二，對有關國家安全的相關法律，出台更詳細更具操作性的解釋，免除普通外國人的訪華疑慮。新冠前經常和我一起去中國做調研的老師說，以後再也不去中國了。我問他原因，他的回答竟然是害怕被抓起來。他其實只是一個普通的大學教授。（作者為日本東京經濟大學教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※