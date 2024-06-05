在「朝小野大」與「雙重少數」執政的特殊處境下，立法院於5月28日三讀通過《立法院職權行使法》修正案。在藍白陣營合作的優勢下，以超過立委總額過半數的58票，全案通過。這是立法院多數決的民主展現，也是在「半總統制」之下一個只獲得4成選票支持的少數政府，不得不接受最新民意檢驗的政治現實。

儘管執政黨發動一批又一批民眾包圍立法院，對在野黨派進行反制與抗爭，但根據媒體民調結果，有5成6的受訪民眾對此一重大法案的修正表示支持。由於行政院與個別團體對修正案表達反對與不滿，企圖透過覆議、釋憲等程序尋求補救。但由於這是剛選出來的立法院代表最新民意所作的嶄新決定，在自由民主體制必須依循「多數民意與多數決民主」進行決策的前提下，一個「雙重少數」政府企圖威行專政、五權盡攬的政治空間，其實是不存在的。這也正是民進黨政府「雖然執政，猶似在野」的無奈！

根據修正後的三讀條文，國情咨文將常態化，總統在報告咨文後面對立委時，應依序即時回答，接受民意的直接檢驗。另外，在立法院的質詢過程中，被質詢人不得提出反質詢，也不得有拒絕答覆、拒絕提供資料或有其他藐視國會的行為，違者將處新台幣2萬以上、20萬元以下罰鍰。

更重要的是，在1990年代修憲之後規範的「立法院聽證調查權」，在此次修法之後終於確立。立法院得設調查委員會或調查專案小組，對相關議案或與立委職權相關的事項行使調查權、文件調閱權，並得舉行聽證，要求有關人員出席，提供證言及資料。這是落實民意監督的有效工具，也是民進黨過去在野時曾積極推動的民主制度。即使它在執政後反悔變臉，覺今是而昨非，並動員相關團體全力反制立法院增設此一制衡機制。但是「萬山不許一溪奔，攔得溪水日夜喧。待得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，民主的浪潮莫之能禦，而反民主制衡的力量也終告失敗。

除此之外，依據修正後的29條規定，「立法院依法律規定行使前項規定以外之人事同意權時，不經討論，交付相關委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立法委員二分之一之同意為通過。」「前二項人事同意權案交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於一個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日十日前，擬具審查報告。」據此，雖然民進黨掌握著對司法院、考試院、監察院及其他獨立機關重要人事的提名權，但立法院卻擁有決定可否的同意權，據此以淘汰不適任、不合格的提名人選。

換言之，過去8年來「一黨獨大，五院一把抓」、「阿狗阿貓都是寶」的政治分贓現象勢將終結。這是基於民主制衡帶來的善治（good governance）與用人唯才（meritocracy），藉此遏止過去多年來腐化的任人唯親（nepotism）與朋黨現象（cronyism）。質言之，民主必須選賢與能，絕不容囂小當道，佞倖治國。這也是立法院多數黨帶給老百姓的重大成果！