王義川揭露利用基地台訊號掌握青鳥、民眾黨519集會及選前之夜的群眾是不同人，國家機器明顯透過手機監控人民，猶如老大哥再現，電信業者及相關人士，必須為不法付出代價，而立法院依據聽證調查制度成立調查小組後，若確定其有涉及不法，就應由財團法人或公益社團法人進行團體訴訟，無償為受侵害民眾爭取應有的賠償。

王義川在節目坦承透過手機訊號定位，分析近期幾場大型群眾運動的參與者身分，事後除遭北檢列他字案偵辦，釐清是否違反《通訊保障及監察法》等法令，NCC亦宣稱已約談三大電信業者。只是，無論NCC也好，北檢也罷，由於調查對象涉及執政黨要角，讓人難以對他們的調查有信任的基礎。

然而，電信業者若將用戶個資洩漏給政治團體，無論是主動給予，或是被動的間接買賣行為，均已違反國家法令。尤其，這些資料如果是交到詐騙集團手中，導致民眾財產面臨威脅，其嚴重性更是難以估計。所以，所有人都不應雲淡風輕地自我安慰「個資外洩沒什麼大不了」，在這場風暴當中沒有人是局外人。

換個角度來說，王義川今天自己爆料利用手機訊號掌握民眾身分，其實社會應該感謝他，若不是他，我們也不會知道原來個資已經被用作政治偵防，公眾也不會曉得國家機器正透過手機監控社會，嚴重侵犯人民隱私。

在不違反現行法令的前提下，為了讓電信業者及國家機器為可能的不法行徑付出代價，未來若北檢「一如預期」對王義川做出不起訴處分後，立法院就應啟動聽證調查權，要求公部門及相關單位針對整起事件進行說明及調查。緊接著，若調查結果確認涉及不法，就可依據個資法規定委請財團法人或公益社團法人進行團體訴訟，無償為受侵害的民眾爭取應有的賠償。

必須說，單一的個別民眾，若試圖向電信業者爭取應有的權利，或是嘗試了解個資有無遭受不法使用，結果都會是小蝦米對抗大鯨魚，甩都不甩你。

所以，目前有在野黨立委準備提出以「電信個資自救會」的概念，集結各大電信業者的手機用戶進行集體訴訟，此舉確實有助讓業者必須舉證證明自己沒有違法將個資交給第三方，屆時若能藉此自清沒有外洩情事，當然是好事；反之，就該讓業者把錢吐出來，並透過法律追究責任，遏止政府監控民眾的情況繼續存在台灣社會。

如果民眾對此狀況仍無法眾志成城，恐怕就是讓電信公司把客戶當傻子。面對個人隱私及權益受損，光是抱怨不會有任何改變，唯有讓躲在數據背後窺探民眾一舉一動的人受到制裁，全民監控的黑幕才有撥雲見日的可能。

（作者為美麗島電子報董事長）