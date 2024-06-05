美國與中國大陸近年來的外交與軍事角力日益激烈，雙方針對雙邊關係、印太地區安全架構及南海主權爭議等問題屢生齟齬，台海和平穩定更是重中之重的焦點，多次被點名是最可能引爆戰爭的潛在危機之一。

雖說美中彼此都有不希望發生軍事衝突的主觀意識，也自我克制不進一步挑起事端，唯兩國核心利益與價值觀的極大差異，使得雙方不能不正視近年急速惡化的雙邊關係及已遭破壞的雙邊互動機制。因此，大國競爭及風險管控就成了華府及北京必須嚴肅面對的兩大迫切課題。

由此觀之，撇開美中首腦峰會不論，舉行定期高層對話就成了穩定雙邊關係的必要機制，對維護印太區域安全顯得更加重要，因為各國都不願被迫在兩強之間選邊。近期的外交及軍事對話雖沒有獲致共識的實質效果，卻足以降低彼此猜忌與誤判對方意圖的機率。

美國國防部長奧斯丁與中國大陸國防部長董軍在新加坡的香格里拉安全論壇進行2022年後的首度實體會談，中共副外長馬朝旭幾乎同時間應邀到華府與副國務卿坎貝爾舉行雙邊會議。這兩場軍事與外交對話圍繞著台海問題激烈交鋒，不過雙方應該已清楚闡述各自立場或無法退讓的原則與堅持，從風險管理角度來看，應算是正向發展。

美方希望中共能自我克制，降低對台灣及在南海的軍事脅迫行動，並表達維護台海和平穩定及印太區域安全是其責任，等於向中共再度正式表態美軍不會離開亞洲的堅定立場。換言之，美國想藉著「軍事圍堵、外交對話」的雙保險策略，一方面善用美軍強大實力嚇阻共軍不要動輒以武力脅迫周邊國家，另一方面利用外交管道說服中共扮演好大國角色：遵循現行國際秩序、不會破壞區域現狀。

反之，中共將台灣事務視為核心利益，是足以威脅到其政權穩定的重大敏感議題，所以嚴正表達立場是必要的，甚至明知對台軍演會傷害兩岸關係也在所不惜。事實上，北京領導人清楚知道，現階段對台選項有限，唯有藉著這兩次對話向美國傳遞強硬信號，才能讓各方理解其台海底線，也有效嚇阻賴清德政府不敢往台獨方向前進。

「抗中」已是美國跨黨派共識，特別是國會希望強化美台軍事合作的主張屢見不鮮。然而，白宮依然謹守長年的「一中政策」，從未邀請台灣參與環太平洋軍演就是例證，就是要避免台海兩岸有錯誤解讀。

值得注意的是，美國對這兩場會談只提及自己的說法與立場，但中共強調雙方會晤「坦誠、務實且具建設性」的作法極為不尋常，或許已從美方得到滿意回覆也說不定！對此，賴政府應再向美方了解這兩場對話與中共互動的實際狀況。

美中正處於為雙邊關係劃設「護欄」的脆弱階段，但雙方為賴清德就職演說陷入各自解讀的困局，剛好也說明了台美中三邊關係的高度敏感性。拜登總統近日接受時代雜誌專訪強調，「他不排除動用美國武力保護台灣的可能性」，這是他上任以來第五度發表類似談話。台灣雖有美國的安全保證，也不能妄想坐收美中齟齬的漁翁之利，反而應該主動向中國大陸釋出善意，適度化解歧見、降低敵意，切莫強出頭而淪為大國競爭的夾心餅。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）