NCC表示，有關民進黨政策會執行長王義川在三立新聞台節目中提到可用手機收集群眾資訊的談話，已收到12件違反事實查證申訴案，會發文三立要求限期回覆意見。

王義川在政論節目中提到，以手機訊號收集並分析立法院青鳥活動群眾的相關資訊，甚至還可以跟民眾黨519草根行動及10年前太陽花運動的參加群眾進行比對，發現他們並不是同一群人。外界認為，這是特定政黨透過行動裝置監控人民的「綠色老大哥」。

在這番談話引發軒然大波後，民進黨內連連切割王義川，幾乎沒什麼人願意為他背書，王義川後來竟改口說其實並沒有取得資料，只是在現場觀察到的資訊；他還說，與參加群眾有關的敘述，「用膝蓋想都知道」。藍委因而戲稱王義川為「王膝知」，凸顯其荒誕無稽的發言不過是欲蓋彌彰。

王義川如果真的有透過手機收集資料，表示特定政黨有特殊管道可以取得個資，那就違反了《個資法》，涉及民事賠償責任、刑事責任和行政責任3部分。鼓勵青鳥行動、519草根行動，乃至於2014太陽花學運的參加者，向王義川提出集體訴訟並求償。

如果按王義川後來的說法，他沒有收集手機資訊，只是「王膝知」而已，那他在節目中的誇誇其談就是散播假訊息，而根據《衛廣法》，衛廣事業製播新聞違反事實查證原則致損害公共利益之情形，將處以20萬元至200萬元罰鍰，因此三立新聞必須受罰。之前NCC就曾以新聞未經查證為由，罰了中天60萬元，難道這回三立僅僅只要說明就可敷衍過關？王膝知，NCC必須嚴辦到底！