究竟是歷史的機遇或精心安排，暫時可能沒有答案，但可以確定台灣最近發生的兩件大事：一是大陸取消ECFA早收清單134項關稅優惠項目，對台灣傳統製造業造成衝擊，相關股價下挫；另一件是輝達執行長黃仁勳來台掀起AI與「愛台灣」風潮，2日演講次日台北股市上漲362.54點，漲幅達1.71%，財經名嘴謝金河稱「沒有ECFA，台灣不會怎麼樣」。這兩件大事象徵台灣經濟正進入歷史轉折點，當此關鍵時刻，人民與政府都不能只看表象，而要有全局觀，才能做出正確的判斷與選擇。

經濟連結 和平支柱

大陸90年代開始改革開放，台商紛紛赴大陸投資，2000年大陸加入WTO後，快速融入世界貿易體系，台商以大陸為生產基地，製造物美價廉商品輸出西方消費市場的三角貿易模式，不但讓台灣搭上中國經濟崛起列車創造一波榮景，更提供台灣科技產業非常好的發展空間，高科技產業因而崛起。

以台積電為龍頭的半導體產業，及廣達、鴻海、華碩、緯創等伺服器、網路和基礎設施製造商、軟體開發商，都成為世界首屈一指的企業，大陸對台灣高科技產品，尤其晶片依賴甚深，台灣對大陸貿易順差迭創新高。2018年美國掀起對中貿易戰，2020年更升級為科技戰，大陸被迫大量囤積晶片，台灣對大陸出口增加更多，貿易順差更大。

可以說，過去40年兩岸經濟共存共榮，台灣提供資金與技術幫助大陸製造業崛起，換來台企茁壯、台商獲利，帶動台灣高科技產業的成長與經濟的繁榮，經濟緊密連結成為兩岸關係穩定與台海和平的重要支柱。但2023年兩岸經濟關係出現逆轉，兩岸進出口金額、台商對大陸投資金額雙降，尤其對大陸投資僅29億美元，較2022年下降約40%。對美國投資則大幅成長，達96.9億美元，成為台灣首要投資對象。

台灣對美國投資大幅增長，主要是台積電在鳳凰城高達400億美元的設廠計畫，同時帶動其他半導體供應鏈廠商赴美投資所造就，是配合美國「中國+1」策略的結果，對美國晶片供應無虞大有幫助，卻未必符合台灣經濟最高利益，加上美國極端右翼主張必要時不惜炸毀台積電，以免大陸取得晶片優勢，因而引起台灣社會對台積電投資美國的疑慮。

美國大陸 同等重要

兩岸政治與經濟關係，自2020年開始伴隨中美對抗升級而同步惡化，大陸以禁止部分農產品進口、收回部分ECFA早收清單關稅優惠項目對台灣施壓，但民進黨政府更重視「主權與尊嚴」，拒絕妥協，大陸逐步升級對台經濟制裁，未來ECFA可能名存實亡，再也享受不到關稅優惠，對工具機、石化等產業十分不利。

在美國生成式AI技術與應用突飛猛進推動下，造就AI晶片大廠輝達的霸主地位，過去一年股價狂飆，市值可望突破3兆美元，一舉超過蘋果成為全球市值二哥。輝達設計的晶片主要由台積電生產，台積電是輝達最重要夥伴，而黃仁勳出身台灣，父親是浙江人、母親是台南人，展現強烈台灣認同，他的事業成就、愛台灣情懷、與台積電的夥伴關係，成為台灣最吸引人的話題。

他在台大的演講，現場湧入逾3千人，在兩岸關係惡化、大陸擴大對台經濟報復大環境下，黃仁勳這場演講引起強烈的政治效應，有人歡呼沒有ECFA無所謂，有人認為他的倡議是一種「科技台獨」，與賴清德的需要不謀而合，增添台海和平的變數。

這兩種觀點都太偏，前者否定台灣傳統製造業的價值與重要性，對台灣產業與經濟均衡發展不利，後者忽略輝達對大陸市場的重視，更忘了黃仁勳在大陸廠尾牙時，穿著東北棉襖跳舞的趣聞。我們更該關注的是半導體產業獨好、其他產業沒落的荷蘭病問題，產業發展不均衡會連動國民所得分配不均，原本就嚴重的所得差距問題將更形嚴重。

AI浪潮彰顯台灣經濟的韌性與製造業與時俱進的實力，但提供最多就業機會的服務業與中小型製造業也非常重要，也就是說，美國與大陸對台灣經濟都非常重要，不能偏廢。