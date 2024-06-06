初夏已至，萱草花開。從福建龍巖漳平市市區出發，前往漳平市桂林街道的瑞都村，台農陳慶徽種的上百畝萱草花海就在村間路旁，頗為壯觀。山丘下、田地裡，桔黃、桔紅色的花，嫩綠的葉，成片成片的，在風雨中搖曳，格外嬌艷。

「我想把這裡打造成一個集休閒、觀光、旅遊、農業為一體的景區。」在萱草花海旁一棟名為「台灣驛站」的八角亭小屋裡，年過六旬的陳慶徽近日對中新社記者侃侃而談。

2021年，在大陸經商三十餘年的陳慶徽看中瑞都村優越的地形、地貌，決定種植萱草再創業。他的初衷是，打造繼永福櫻花茶園之後又一個令人陶醉的花卉觀賞勝地。

萱草，在中國有悠久的栽培歷史，早在兩千多年前的《詩經》中就有記載，有「宜男草」「忘憂草」「療愁」等多種稱謂，民間又喚作「金針草」。陳慶徽告訴中新社記者，萱草不僅別名多，品種也非常多；他引種台灣十餘種萱草，最後只有「台東11號」、「花蓮9號」的花開得最旺、最美。

從剛開始的40萬株，到現在約800萬株，陳慶徽的萱草種植基地花開正艷。「遠而望之，燭若丹霞照青天；近而觀之，曄若芙蓉鑒綠泉。萋萋翠葉，灼灼朱華......」一如古人在《忘憂草賦》中的描寫，瑞都村的萱草花以其姿態柔美、花色艷麗，吸引遊人慕名來打卡。

「萱草，觀為花，食為菜，用為藥，處處都是寶。」陳慶徽心存期許，「台灣有超美金針花海，在台東、花蓮；龍巖也有一個最美金針花海，就在漳平」。

5月22日，福建漳平上百畝的萱草花海頗為壯觀，成為當地新興的網紅打卡地。（中新網）

萱草花與瑞都村的「碰撞」，激活了鄉村文旅一池春水。萱草花海中，「月亮代表我的心」「電話亭」「天使的翅膀」「母親節相框」等一個個互動打卡點映入眼簾。陳慶徽說，這是為加強遊客賞花的體驗感和互動性。

今年5月12日至5月20日，萱草花開時，2024年漳平市桂林街道瑞都村首屆萱草花採摘節舉行，接待遊客10萬餘人次，銷售萱草花萬餘公斤、啤酒6噸多。「沒想到來的遊客這麼多，一個小小的村莊都堵車了。」陳慶徽喜出望外。

「今後，我們還會繼續擴大種植面積至500畝。」陳慶徽充滿了幹勁兒。他說，在台灣，觀賞萱草花，5月去台東，8月要去花蓮；而在瑞都村，一個地方的萱草花海就可從5月開始觀賞到10月才結束。

萱草種植基地右側，有一座小山，名為龍秋坑。陳慶徽向中新社記者道出了他的小目標，「在龍秋坑上種滿萱草，將龍秋坑變為『台東忘憂谷』」。

不過，陳慶徽也有點小擔憂。面對人口老齡化的趨勢，他坦言，現在基地招工，都是一些老年人在勞作，「吸引年輕人返鄉迫在眉睫」；帶動年輕人回鄉創業，才能帶動整個瑞都村的經濟發展，為鄉村振興帶來新動能。

今年春節過後，陳慶徽把18歲的外孫張貫裕也從台灣帶過來，一同扎根瑞都村，住「茅草屋」，打理萱草種植基地。「下到田里去，住在田邊，當一個實實在在的農民。」陳慶徽希望外孫能影響身邊的好友，多帶一些台灣青年到大陸就業創業。「大陸處處都有機遇，只要年輕人把握住了，還是有很大發揮空間的。」

對於大陸陸續出台的惠台利民政策措施，陳慶徽豎起大拇指，「自2021年『農林22條措施』發佈以來，投資環境越來越好，政府扶持力度很大，服務從『保姆式』向『媽媽式』轉變，切實解決了我們創業的後顧之憂」。（葉秋雲）

（本文來源：中新網）