引言

近期，解放軍在台灣周邊展開了一系列大規模軍事演習，引發國際社會高度關注和廣泛討論。這些行動不僅展示了中國大陸在台灣問題上的強硬立場，也凸顯出當前台海局勢的複雜性與危險性。美國、日本及歐盟等國紛紛對此表示關切，認為這些舉動將對地區和平穩定構成威脅。本文將詳細探討解放軍的軍事行動及其對國際關係和台灣地區的深遠影響。

解放軍展示實力，傳達強硬立場

近期，解放軍展開了一系列高強度的軍事行動，凸顯了中國大陸對台灣問題的強硬立場和實力。其中，東部戰區於5月23日至24日舉行了環台軍演「聯合利劍-2024A」，動用了各式軍機 111架次和46艘軍艦，環繞台灣進行了多項演習。這次軍演旨在展示解放軍對台獨勢力的威懾，強調中國大陸對台灣問題的嚴正態度，並檢驗了解放軍的作戰能力。

與此同時，浙江海事局宣佈在東海寧波象山沿海進行實彈射擊訓練，時間從5月27日至6月15日，每日8時至18時。這次訓練地點靠近台灣海峽，顯示出解放軍對台海區域的控制力和戰略意圖。藉由此次訓練，解放軍不僅檢驗了海上作戰和對海打擊能力，同時向台灣和外部干涉勢力發出了明確的警告，表明中國大陸將採取一切必要措施捍衛國家領土完整的態度。

這些軍事行動引起了國際社會的廣泛關注，對台灣及周邊地區的安全格局產生了深遠影響。解放軍的強硬立場和行動措施，再次凸顯了中國大陸在台灣問題上的決心和實力，並向外界傳達了一個明確的信息：任何形式的台獨行徑都將受到中國大陸的堅決反對和打擊。

國際關注台海局勢

最近解放軍的軍事行動不僅引起了中國大陸內外的廣泛關注，也在國際上掀起了輿論的波瀾。美國、日本及歐盟等國紛紛對解放軍的軍演表示關注和批評，指責中國大陸加劇台海緊張局勢，認為這種行動不利於區域的和平穩定。

美國方面，眾議院外交委員會主席麥考爾率團訪台，並援引「對台灣關係法」，強調美國對台灣提供防禦性武器及維護台海和平的承諾。這被視為美國對台灣的強硬支持，同時也暗示了美國對中國大陸的警告姿態。

日本則在沖繩及其他地區進入警戒狀態，部署了「愛國者3」反導系統，顯示了日本對於台海局勢的高度關注和警惕。這一舉動不僅是為了保護自身利益，也曝露出日本對於中國大陸崛起的壓力和擔憂。

歐盟則通過對外行動署發言人的聲明，對解放軍的軍演表示關切，認為這加劇了台海的緊張局勢，並呼籲各方保持克制，避免進一步升級。這反映了國際社會對於台海局勢的憂慮和呼籲。

中國大陸的強勢回應

中國大陸對於國際上的各種聲音都做出了強勢的回應，以捍衛自身的主權和利益。

中國大陸駐歐盟使團對解放軍的演習作出了回應，強調這是對台獨分裂勢力的警告，並且呼籲各方停止干涉中國內政。這一表態凸顯了中國大陸對於台灣問題的強硬態度，並且對外發出了警示。

另一方面，中國大陸駐日本大使也對日本政客的言論進行了批評，重申了台灣是中國不可分割的一部分，強調台灣問題是中國內政。這一立場再次凸顯了中國對於台灣問題的強硬立場，並且對於外部勢力的干涉持有零容忍態度。

這一舉措顯示了中國大陸對於外部勢力干涉台灣問題的反制行動，向外界傳遞了中國大陸在維護國家利益方面的決心和意志。這一系列回應清晰地顯示出中國大陸政府在維護國家主權和領土完整方面的強硬立場，也展示了中國大陸對外交渠道的謹慎使用和外交策略的靈活性。

中國大陸反擊：對美制裁的重大舉措

除此之外，中國外交部5月22日宣佈對美國軍工企業及其高管採取反制措施，凍結其在中國的資產。這次制裁針對包括洛克希德•馬丁公司、雷神公司、通用動力公司等12家企業，凍結了它們在中國大陸的動產、不動產和其他資產，同時對10名高級管理人員採取不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）的反制措施。

禁止中國企業與其進行商業往來。這對這些企業造成了實質性的損失和打擊，向外界發出了明確的信號。

中國大陸政府在此次制裁行動中強調，任何國家或組織不應妄想在台灣問題上越界踩線而不付出代價。這一表態凸顯了中國大陸對於台灣問題的高度敏感性和捍衛國家主權的強硬立場，對於維護台灣海峽地區的和平穩定具有重要意義。

台灣動向：應對內外壓力

我國政府面對解放軍軍演所帶來的壓力，表現出內外交困的態勢。在這種情況下，政府官員的言行凸顯了一系列矛盾和挑戰。

據報導，賴總統面對解放軍軍演，日前在台北的一次活動中對記者表示，希望台灣和中國大陸能「共同承擔區域穩定的重要責任」，並通過交流與合作增進相互了解和和解，朝著和平與共同繁榮的方向前進。但卻被對岸認為其言辭與實際行動不一致，顯示了政府在應對壓力時的不確定性和矛盾心態。

今年3月台北舉行「雙城論壇」時，台北市長蔣萬安以「工作繁忙」為由，拒絕與中國大陸代表團會面，反映了國內政治人物對與大陸交流機會態度的不一致，以及其對於外交政策的摸索和困惑。

此外，賴總統在接見美國議員團時，展現出對美國和中國大陸的雙重標準，這種行為再次凸顯了我國政府在外交政策上的不穩定性和搖擺不定。

總體來看，我國政府在應對外部壓力時的表現暴露了內部的分歧和不協調，以及對外交利益缺乏清晰戰略的困境。面對解放軍的軍事行動，我國政府需要更加果斷和明確的一致立場，以確保台灣的國家利益和安全。

台美合作：為了什麼？

近年來，隨著美中關係惡化連帶的台海局勢緊張，美國政客抓住了這一機會，積極介入台灣問題，對國內民眾和地區穩定帶來了實質的損害。

美國政客對台灣的支持主要體現在對民進黨當局的背書和軍售上。他們利用台灣作為政治籌碼，支持民進黨當局，以此來分贓利益，並在國際上擴大對台灣的影響力。美國政客的這種行為不僅削弱了台灣的自主性，更是將台灣作為一個政治工具，用於美國在亞太地區的戰略目標。

這種台美合作不僅使得台灣在國際上孤立無援，更是將台灣置於更加危險的境地。美國將台灣視為對抗中國大陸的棋子，這種利用和操控的行為將台灣置於更大的地緣政治風險之中。

結語

面對這種局面，中國大陸的強勢回應意圖在阻止外部勢力涉入台灣的分裂活動，凸顯中國大陸政府捍衛國家利益和維護國家安全的強硬態度。猶如中國國防部長董軍6月2日在新加坡香格里拉對話會議演說中向外界發出的明確警告：「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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