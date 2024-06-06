520前多位親綠企業家，拋出核電廠延役，甚至建議興建新核電廠，被解讀為新政府有意調整「非核家園」政策。惟行政院長卓榮泰日前至立法院進行施政方針報告指出，綠色成長與2050淨零轉型下，政府將推動第二次能源轉型，確保供電穩定、供電安全為最高目標，依法朝非核家園邁進，也將建構智慧共享的多元綠能。

儘管經濟部長郭智輝5日在立法院備詢後暗示，不僅核三可以轉備援機組，核二也能有延役空間，但前提是要先修法才可能進行編列預算做檢查、設備更換等準備。在此之前，為彌補能源短缺，提升再生能源占比，仍將成為賴政府能源政策的首要目標。

經濟部訂定2025年再生能源發電占比20％政策目標，積極推動太陽光電及風力發電，數年前推估2025年太陽光電裝置容量達20GW（百萬瓩），離岸風力裝置容量則達5.7GW。然近年來經濟表現優於預期，加上吃電怪獸人工智慧（AI）飛速成長，加劇用電需求。日前經濟部次長林全能即表示，目前平均用電年增2.7％，若納入AI用電需求，估會高過3％。上述預期的發電量，勢必還要提高。

政府鎖定「農電共生」的光電為再生能源發展主力，我國對於「農電共生」有其規範，首先是覆蓋率部分，依據《申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法》第7條規定，所定各項農業設施面積，原則上「不得超過所坐落之農業用地土地面積之40％。」

其次，需有農業經營事實，同辦法第28條第2項規定：「前項申請應檢附農業經營實績之證明文件，並經直轄市、縣（市）主管機關查核確有『農業經營事實』。」農委會104年8月25日發布函示（農企字第1040012614號）函示，農業主管機關得以申請人所提經營計畫之栽種作物，依農業統計年報該等作物近三年產量平均值之7成估認最低生產量，作為合理農業經營事實之判定依據。

相較於日本的規範，我國規定相關寬鬆。依據日本農林水產省發布的《農田豎立太陽能設施維護農業耕作辦法》，營農型發電要求，支柱結構應簡單、易於拆卸；發電設施也需保證農田能繼續耕作；光電板的角度、高度和間距需確保農作物能獲得所需的陽光，並讓農業機械能在支架下正常運作；不得影響周邊農田的使用與排水等設施等。

日本政府並在農產品產量方面有明確的規定，農地裝設光電板後，發電設施下農田的作物產量，不得低於同年該地區平均產量的2成。且要求每年必須提供報告，若是違反前述標準，或不進行耕作、農機難以操作或農產品質明顯惡化等有影響農業發展情事。就必須立即拆除發電設施，並恢復到可耕地的農田狀態。

反觀我國規定不但寬鬆，且未確實執法，以漁電共生案場最多的台南市為例，高喊「漁業為主、綠電加值」目標，然多數魚塭均為假養殖真種電，不乏在魚塭非法傾倒廢土或掩埋廢棄物；即使魚塭尚在運作的案場，養殖魚類也大受侵擾，不是產量大減，就是死亡殆盡。待市府官員稽查前，買魚蝦放入池內，或是購買漁貨充當收成，即可蒙混過關。如此嚴峻且普遍的違法態樣，直到去年台南市才開始執行，整年僅有九個案場被廢止容許。

尤有甚者，去年因光電進度落後，為彌補2.15GW的供電缺口，竟然計劃推出「農光共存」方案，將漁電共生中的非「養殖生產區」魚塭，由原來4成覆蓋率，大幅提高至7～9成之譜，形同完全放棄農、漁業功能。

面對輿論質疑台灣發展綠能的同時，造成農地流失，農業部長陳駿季日前表示，農電共生可用地的使用率仍低，絕對夠用，也絕不同意農業做不好就改做光電；且漁電共生要設改善期限，魚養不好就應廢止，或媒合改由漁青規模化養殖。

由陳部長的說法觀之，農業部毫無解決誠意。蓋多數漁場近三年產量平均值均未達7成的估認最低生產量，明顯無合理農業經營事實，早就應該廢止，卻消極處理。另農電共生的光電設施係以鋼筋混擬土設置，若未花費巨資拆除違法光電設施，也無法達到7成的產量標準，媒合改由漁青規模化養殖，根本毫無意義。

至2023年底累計太陽光電裝置容量僅12.22GW，約僅達成2025年20GW目標的6成。農業部提到農電共生可用地的使用率仍低的意思，就是打算在農地或魚塭上大規模種電。發展再生能源自有其必要性，惟不應以犧牲農業為代價，若無法修正毀農式的種電模式，將對台灣農地造成難以彌補的傷害，並危害生態環境。