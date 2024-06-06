是什麼婚呀？頭昏！

日子過得真快！我和妻子結婚今年7月就60年了。我們一輩子從未正式辦過生日Party，更沒有辦過結婚紀念，但今年結婚60年，好友們建議是不是該辦一次金婚派對，因為我們都已86歲，餘日不多，機會不再了！

但是結婚60周年的Party，如果只是找些朋友吃吃喝喝，那就太沒意思，我老王是不會幹那樣事的，我要辦的結婚60周年Party，是要讓我們的喜樂分享給弱勢團體、苦難的朋友；所以我的金婚Party，打算用我們剛落成的鑫淼天使居大樓來辦，除了節省場地費用，更能藉機向大家介紹天使居。

我的構想是受邀參加的弱勢團體可有5-10個單位，每單位10人，總數約50至100人；參加者除了可享用豐盛餐點外，每人皆可拿到不錯的紀念品。有些弱勢團體常有很好的表演節目，能上台表演是他們十分渴望的事，藉這個機會可以介紹並推廣他們的機構，將來對募集慈善捐款也會有些助益。

除這些弱勢團體機構外，我們也會邀請一些社會愛心人士，共襄盛舉；如果他們愛心大發，對某些弱勢機構不僅當場愛心捐助，且日後經常給予幫助，那我和蘇老師60周年的金婚就太有意義了。

60周年結婚紀念在一個人生命中可能甚為稀罕，但結婚60年的人大有人在，大家一起來那就意義非凡，影響可大了。更重要的是，凡是已婚的人都有結婚紀念日，剛結婚一年的人也可辦這樣有愛心慈善性質的紀念活動，那麼已婚的人大家年年都可辦。另外，我還想到，我一年內可辦好幾場60周年金婚Party，在台北辦，也可以在高雄、台中、花蓮，太多的地方辦，就有更多受益的弱勢團體及苦難的人可以得到幫助。大家一起來使他成為一種公益運動，而不單單是自己個人的一個結婚紀念日！

所以我具體的建議是：凡是結過婚的人無論是結婚幾年，年年皆可辦結婚周年慶Party。能力大的多辦幾次，規模也可大一點，反之，則少一點，小一點；更重要的是，如果我們的結婚周年慶Party都是甚富愛心的Party，上天也會讚許的。依我們基督教的認知，我們這些人都會積財寶在天上，我們雖然因辦慈善性結婚周年慶Party而有一些花費，但是我們在天國的銀行裡，卻增加了很多存款。而且愛心付出的人，他的人生是快樂的，像是經常走在花園裡一樣。

當然辦結婚周年慶Party，各人財力及預算不同，當不必勉強，只要有心，幾年辦一次，幾個朋友一起合辦，上天都會很祝福的；更重要的是，這種型態的愛心活動，對己對人，對國家、社會都是極為有益的事。熱情的盼望大家一起來，共襄盛舉！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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