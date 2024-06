中國大陸車企比亞迪上週推出了一款「工業神蹟」:油電混動系統新車秦L。在直播中,比亞迪披露多家獨立評測公司的路上實測數據,滿油滿電的行駛距離高達2400公里!這樣驚人的發動機效率新車,預期售價僅為人民幣9萬9800元。

雖然美國鮮有中國大陸電動車進口,不過基於客觀數據佐證,著名的商業頻道彭博新聞(Bloomberg)立刻發布了相關報導,並邀請汽車專家點評。發布在彭博YouTube頻道的影片「China's BYD New Hybrid Cars: Ultra-Long 2,000 km Range For Under $14,000」(中國比亞迪新款汽車續航里程超長,2000公里售價不到14000美元)馬上引起網友矚目。在吸引數千條評論中最多點讚的竟然是「未來走私BYD汽車進美國可能比走私毒品更有利可圖!」(Smuggling BYD cars into the U.S. will be more profitable than smuggling drugs one day.)

因為種種制裁以及高關稅措施,中國最有競爭力的消費產品如手機、電動車等極少出現在美國市場。不過在大陸市場,敏感的消費者已經逐漸開始用錢投票了。並且,這種風潮慢慢由中低端產品往高端產品擴散。例如不久前《華爾街日報》報導「Apple iPhone Sales Slump in China Amid Huawei’s Comeback」就討論了美國品牌在中國大陸市場經歷的「落差」。以高端手機消費來說,市場研究公司Counterpoint的數據顯示,今年第一季蘋果手機在大陸銷售額按年下跌19%,反觀華為手機銷售額增長了近70%。

消費產品以外,更令人感嘆的是廣泛的美國文化在中國的光芒逐漸黯淡。《華盛頓郵報》近日一針見血地表示「The United States used to have cachet in China. Not Anymore.」美國曾在中國享有美譽,但如今光芒不再。報導中提及,美國正失去在中國的軟實力優勢,現在看好萊塢電影、《六人行》(Friends)的中國年輕人越來越少了。北京一家模仿打造「六人行」美式風格的酒吧,曾經的門庭若市,到今日的門可羅雀,不得不在近日熄燈落幕。因為中國年輕人不再為懷舊花錢,也不再嚮往美國夢。

除了消費品牌與文化娛樂,來自中國大陸的旅客連到美國旅遊的興趣也滑落。據美國Skift網站報導「China’s Golden Week Travel Signals a Revival. Plus, Why U.S. Travel Is Still Lagging」,新冠疫情解封之後,中國遊客赴美旅遊的興趣大降,它預計今年前往美國的中國遊客130萬,不及2019年的七成。彭博新聞年初曾報導「China’s Missing Tourists Are Costing Global Tourism $129 Billion」中國旅客缺席使得世界旅遊業損失了1290億美元。由於毒品、槍枝氾濫對人身安全的擔憂,不少中國旅客把旅遊的目的地從歐美轉向國內。由於交通運輸與景點建設的品質大為提高,與國外相比,不管是名勝古蹟、摩天大樓、時尚購物、城市漫步……即使是四五線城市,國內旅遊景點的吸引力都不輸所謂的先進國家了。

有趣的是,中國大陸內部對歐美的整體觀感也存在世代差異。曾經仰視西方建築、品牌、文化的60後、70後,覺得西方月亮又圓又大的那代人慢慢步入中老年。80後、90後、甚至00後的中國新生代,覺得國內品牌性價比高,他們愛追國潮用國貨,甚至不少年輕人風靡穿漢服來強調自己的文化身分。年輕人愈來愈少覺得哈美、哈日很酷,反而更願意追捧中國元素,甚至走出國門到海外宣揚中國文化與服飾之美。

「十年河東,十年河西」。時代變化莫測,永遠不變的是追求更美好生活的嚮往。此刻,中西流向的反轉,至少體現在消費、文化及旅遊等方面。也許西方的月亮光芒仍在,只是已經不再蓋過東方月亮的光芒。這對全球發展無疑也是好事,畢竟我們千年以來的信念「窮則獨善其身,達則兼善天下。」既是對士大夫個人的期許,也深植在治國平天下的信念之中。

比起西方「不在餐桌上,就在菜單裡」的殘酷霸道思維,以道德與仁義為基礎的王道思維更值得人們期待。正是如此,一帶一路的倡議、加上中國/中亞、中國/東南亞、中國/阿拉伯、中國/非洲……等區域合作協議的積極推動,都希望全球人類和平發展、世界太平、天下為公的日子就在不遠的轉角。

(作者為香港中文大學金融系副教授)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※