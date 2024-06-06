現在距6月16日，也就是黃埔建軍一百周年的歡慶日僅僅10天，所以跟這個慶祝活動相關的話題，自然會引起各方的注意。譬如屆時會有多少我們台灣這邊的人，會到廣州去參加中共所辦的紀念活動？到底我們賴清德總統是否會蒞臨陸軍官校，去主持我們官方所辦的黃埔慶祝活動，以及屆時賴總統會講些什麼話？甚至日前退役少將于北辰在陸軍官校的官網上抱怨他沒有收到陸官校慶的邀請函等話題。

首先談新任行政院退輔會主委嚴德發的最新回應。現年72歲的嚴曾擔任陸軍司令、參謀總長、國安會秘書長、國防部長及國安會首席諮詢委員等要職。由於他的性格一向低調溫和沉穩，不似剛卸任的國防部長邱國正及退輔會主委馮世寬的剛烈，因此有很多人對嚴德發面對民進黨對國軍及退輔會所可能強加的意識形態之變，是否能頂得住是有疑慮的。不過從日前他面對記者詢問，仍能秉持一貫溫文儒雅態度，不急不徐的回答問題，應使許多人對他的疑慮稍稍減輕。

嚴德發接掌退輔會後的「初試啼聲」表示，今年是黃埔建軍的一百周年，雖然中共利用這個時機，廣邀台灣軍方退役老兵到廣州，去參加黃埔建校的紀念活動，藉機對我展開統戰；經過退輔會的有效溝通後，實際上可能去廣州的老兵不到百人；相對的，要到鳳山去參加陸軍官校黃埔建軍慶祝活動的有一萬多人。嚴德發並透露，賴清德總統屆時也會到鳳山，主持陸官校慶的閱兵大典。

當記者問到退役少將于北辰對今年沒有收到校慶邀請函而表示不滿時，嚴德發很有技巧的表示，「校慶邀請函是陸軍官校及校友總會所承辦，我想他們承辦單位有承辦單位的規劃」，同時也表示「不宜評論」。講到于某在陸官臉書上質問說，「我是學指部前指揮官，以前我每年校慶都有收到邀請函，為何今年沒有收到？」同時以公開方式在臉書上對自己的母校「叫板」，接著卻引來數以百計的回應。許多人在臉書上重提于的「北宋南宋爭正統」、「西漢東漢爭法統」、「3枚天弓飛彈的命中率可達210%」所鬧出的笑話。

成立於1924年6月16日的黃埔軍校，由於當時是國共合作時期，黃埔軍校為國共兩黨培育了很多優秀的軍事人才，這是中國現代歷史的事實。今年適逢黃埔建校一百周年，海峽兩岸都有盛大的慶祝或紀念活動，這是可以理解的。躬此盛會，我們無需爭論此刻「廟在何處」及「神在何處」？黃埔由建校到建軍，其目的是為中華民族的「內求統一」及「外抗強權」。統一及反霸必須要有堅強的武力作基礎。

文天祥在正氣歌中說「時窮節乃見，一一垂丹青」。邱國正及馮世寬這兩位上將已通過了歷史的試煉。相信個性沉穩的嚴德發主委，也不會忘記黃埔子弟的負托。「時窮節乃見」中的「節」，有很多的解釋，如志節、貞節、守節，其最典型的例子，就是蘇武以漢朝特使身分，手持代表漢朝信物的竹製符杖，雖被匈奴流放到北海長達19年，過著雪地又冰天的日子。但他心存漢社稷、心如鐵石、寧死不屈，誓不投降的氣節，連匈奴的首領也無可奈何，只能將他發配到北海，讓蘇武自生自滅。

我們軍校畢業生在軍官基礎教育的4年中，一定都讀過蘇武、岳飛、文天祥、史可法等忠孝節義歷史故事，他們在時窮下展現了志節。在黃埔建軍一百周年的此刻，我們必須承先啟後，一棒又一棒的將黃埔精神的犧牲、團結、負責傳承下去。千萬不要將手中所持的「節杖」拋棄，毀棄了應有的志節。

（作者為國防大學退休副教授）

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