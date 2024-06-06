中法建交60週年之際，中國國家領導人今年的首訪選擇了歐洲，而首站選擇了法國，備受關注，意義重大。

自20世紀90年代初，我開始研究歐洲以及中歐關係，近年來，非常深刻的感受是，中歐關係已成為當今世界最重要的雙邊關係之一。中國越來越從戰略高度、世界秩序的走向和歐洲開展互動、加強合作，歐洲也日益認識到中國的重要性，不僅僅關心經貿往來，還希望與中國共同努力解決一些歐洲和世界面臨的問題。在中歐關係日益重要的情況下，我們更加需要對歐洲進行深入瞭解，並且要善於同歐洲打交道。

●認識「三個歐洲」

增進對歐洲的瞭解，需要正確認識「三個歐洲」。

一是「世界之歐洲」。歐洲是當今多極化世界中的一極，在全球政治、經濟、文化、安全、科技等各個領域中佔有重要地位，要把歐洲放在世界政治、經濟、安全格局中觀察、思考和研究。同樣，為了認識歐洲，亦要將歐洲與其他國際行為體進行比較分析。

二是「歐洲之歐洲」。這意味著要深入認識歐洲本身，包括歐洲的歷史、現實和未來，以及歐洲自身的經濟、政治、文化、安全、防務、科技等各個方面。過去70多年，歐洲通過一體化發生了翻天覆地的變化，今天的歐洲不僅是一個地理意義上的歐洲，或文化的歐洲、宗教的歐洲，而且是戰後70餘年聯合自強的產物。因此，一體化的歐洲需要我們深入研究。

三是「中國之歐洲」，即從中國角度觀察和研判歐洲。其中，一方面要重點研究歐洲在中國對外關係中的地位作用，另一方面要跟蹤觀察、研究歐洲對華政策的演變和認知變化，其中既包括歐洲國家或歐盟成員國，也包括歐盟機構和歐盟整體的對華認知和政策。

●為何是法國

今年中法元首會晤的最大亮點，是強化了中法戰略溝通與合作，突出了中法、中歐關係的全球性、戰略性和合作性。

法國在歐洲具有相當重要的地位。法國既是聯合國安理會五大常任理事國之一，也是歐盟的核心國家，以及歐洲一體化的「總設計師」和「發動機」。可以說，沒有法國就沒有歐洲的聯合自強和歐洲一體化，也沒有今天歐洲在世界上享有的地位和影響力。

中歐班列從西安國際港站開出。（中新網）

對於歐洲未來向何處去，法國也提供了自身的思考。近年來，法國不僅自身堅持獨立的外交政策，還大力推動歐盟實現戰略自主。法國總統馬克宏明確表示，歐洲不應成為其他大國的附庸，而應成為不依賴外部力量的獨立的一極。

因此，認識法國，對於認識上述「三個歐洲」至關重要。而中法兩國之間的相互合作，能進一步帶動中歐合作，進而影響世界格局的走向和全球秩序的演變，為動盪不安的世界注入穩定性和正能量。

●中法合作的世界影響

具體來說，中法合作，將在以下三個方面對世界產生影響。

首先，中法兩國通過共同支持世界多極化和經濟全球化，拒絕世界滑向「新冷戰」。第二次世界大戰結束以來，世界曾經歷了長達四十餘年的冷戰。蘇聯解體後世界迎來後冷戰時代。當前，全球又籠罩著「新冷戰」的陰雲，西方一些勢力試圖通過挑撥或阻止中歐合作，讓世界重回集團對抗的狀態。世界確實到了一個十字路口，走向合作還是走向對抗？中法兩國在一系列重大國際問題上具有戰略共識，持有相同或相似看法，共同反對陣營對抗和「脫鉤斷鏈」。中國和歐洲有責任給出回答，推動世界朝著和平、穩定和繁榮的方向發展。

其次，中法兩國是應對和解決全球性挑戰的關鍵力量。今年4月底，法國總統馬克宏在巴黎索邦大學發表演講時強調，歐洲須直面全球性挑戰，如果不採取行動，將面臨消亡的危險。在數天後接受媒體採訪時他再度強調：「在討論關乎整個地球的問題，比如氣候變化和保護生物多樣性時，與中國的關係具有決定性意義。如果沒有中國的同意，這些問題就無法推進。」面對動盪不安、變亂交織的世界，中法兩國可以在應對包括氣候變化、生物多樣性、地區衝突等全球性挑戰方面加強協調與合作。日前，雙方發表了《中法關於中東局勢的聯合聲明》，在巴以衝突、紅海危機等中東緊迫議題上展現共同立場，表達了實現中東和平的共識。只要中歐合作，全球性挑戰的解決就有希望。

最後，中法合作將能夠對世界經濟發展起到重要作用。經貿關係是連接中歐之間的最重要紐帶，也可以說是中歐關係的壓艙石。中歐產業鏈、供應鏈、價值鏈深度相嵌交融，彼此誰都離不開誰。2022年，中歐雙邊貨物貿易總額達8473億美元；2023年，歐盟統計局的數字是7379億歐元。在雙邊經貿合作中，法國是中國在歐盟第三大貿易夥伴，中國是法國在歐盟外的第一大貿易夥伴，2023年雙邊貿易額達789億美元。

當前，歐洲經濟增長失速，被稱為歐洲經濟「火車頭」的德國，2023年出現經濟負增長。歐洲經濟短期內難以走出乏力低迷狀態。在此背景下，中歐之間在經濟合作上互有需求，中國市場對歐洲經濟增長至關重要，而中國也非常重視對歐洲的出口和雙方的投資。同為世界最大的經濟體之一，中法、中歐之間加強經貿交流、科技合作，不僅有助於中國和歐盟成員國的經濟增長，也將對世界的經濟增長和繁榮發展產生積極影響。

●以對話促發展

當前，中歐關係依然面臨挑戰。最突出的是認知問題，即歐洲對與中國關係的認知，以及中國對與歐洲關係的認知。歐洲國家與中國在國情、制度、文化上存在差異，對一些問題的看法不同。中國不否認這些分歧，認為中歐之間雖有競爭、有矛盾，但雙方關係的主基調是合作，因此視歐洲為合作夥伴。不同的是，歐洲國家和歐盟雖認識到與中國的合作不可或缺，但更強調中國發展給歐洲帶來了競爭，因此自2019年起既將中國視為合作者，也視為競爭者、制度性對手。這一認知變化，對歐洲對華政策的制定和實施產生了消極影響。

4月26日，在中國社科院歐洲研究所舉辦的首屆中歐關係高層次學術研討會上，一位資深的德國學者表示，誤解不可怕，可怕的是缺乏瞭解的願望。我很認同這句話。中法兩國應多對話交流，懷著強烈願望去瞭解對方，積極客觀認識對方，增進理解，減少誤解，通過合作，影響和引領世界朝著積極的方向發展。

在複雜多變的國際局勢中，2024年迎來了中法建交60週年。兩國以元首外交為引領，持續推動各領域務實合作，成為東西方兩大文明之間高水平互信與合作的典範。這一好的開端，對促進中歐關係健康發展，推動世界和平、穩定與繁榮，具有重要啟示意義。

作者簡介：馮仲平，研究員、博士生導師，中國社會科學院歐洲研究所所長、中國-中東歐研究院(布達佩斯)院長、中國-中東歐國家智庫交流與合作網絡理事長、《歐洲研究》主編；中國歐洲學會會長、中國國際關係學會副會長、中國世界政治研究會副會長(兼秘書長)、教育部國別和區域研究專家委員會委員、中國人民外交學會理事。享受國務院政府特殊津貼。主要研究領域為歐洲戰略問題、歐洲一體化、中歐關係、歐美關係、北約、中國外交等。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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