對世界各國領導人的觀察都有「百日定江山」之說，新任總統的100天是最容易衡量今後4年的成績，但是賴清德上任17天以來，一連串的動作預示往後的4年，台灣會充滿動盪不安。

「100天」並沒有特定的理論根據，只是觀察家經常使用的經驗數字。在民主國家，新總統上任，國會顧念他是新手，暫且放他一馬，也是總統與國會的蜜月期。但是賴清德完全沒有蜜月期，就職演說已經標示了「兩國論」，兩岸互不隸屬，美中台三方對兩岸政策一向採取模糊空間，大部分時候還是創意式的模糊，以保留衝突的緩衝帶。他連蔡英文的兩岸政策都不願蕭規曹隨，擺明著自己是「務實的台獨工作者」，無懼把台灣引上烽火戰場。

接著，藍白占多數的國會在他上任後，以多數投票通過了國會改革法案，某些條文固然引發爭議，但也非全然滯礙難行，賴總統第一時間不支持。立法院也沒有給賴清德蜜月期，朝野對立的情況和其他民主國家無法相比。

然後就是大陸發動大規模的軍事演習。本來北京透過「馬習二會」放寬兩岸對話條件，並為兩岸觀光打開小門試風向。民間期待兩岸出現轉圜，為經濟注入活水，但是賴清德絲毫不領情，不接受對方遞來的橄欖枝，繼續禁止赴大陸觀光團。更別提想要靠陸客自由行搶救觀光業、靠陸生大量來台搶救私校危機了。

再來，大陸5月31日宣布中止134項涉及石化、紡織、工具機等產品的優惠關稅，表面上如大陸財政部指出，是台灣未取消對大陸產品出口的歧視性措施；國台辦則表示，賴清德當局拒不承認「九二共識」，是進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。

雖然很多親綠媒體人和學者說沒關係，甚至還說整個ECFA取消都沒有關係，但是看中止的項目，均為台灣傳統產業大宗，是台灣有今天經濟繁榮的基礎，尤其這些產業因為日圓貶值在國際上已很難競爭，取消ECFA優惠無異雪上加霜。

其實從過去賴清德的表現來看，他習慣以衝撞解決問題。在馬英九執政期間，立法院審「陸生三法」，時任立法委員的賴清德，一縱身跳上桌就把資料踢到官員旁，一路踢，有的還打到官員的臉上，在場男立委不知所措，只見身形矮小的洪秀柱看不過去，一腳踩上椅子，跳到桌子上，向賴清德大吼：「你給我下去!」

他在台南市長任內，2013年底台南議長選舉，民進黨失利，幕後操盤的賴清德從此就不到議會備詢，連市府官員都不去，長達283天，台南市政耽擱甚巨。在此期間，監察院二度彈劾他及市府官員，他都置之不理。直到當年8月台南登革熱發燒不退，病例數高達全國之冠，造成4人死亡，賴清德才在8月28日重進市議會，創下民主憲政惡例。

一位政治立場偏中立的人士指出，這屆民進黨的立委或執政官員都磨刀霍霍，要把藍白聯盟整倒，這位人士曾被徵詢是否願意出任閣員位置，但他看到民進黨這種情勢，當然婉拒。

蔡英文一再聲言執政者必須「謙卑、謙卑、再謙卑」，後來很多民眾都認為這是偽裝；而賴清德連偽裝都不想了，上任17天，就把台灣折騰至此，還談什麼百日新政，更何況未來4年呢！