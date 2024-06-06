立法院三讀完成國會改革法案後，廢除監察院成為政治攻防的新焦點。原本此一議題應該朝野共識度極高，但藍綠白三黨或因內部各有雜音，乃至各有權謀算計，加上此議涉及修憲的門檻極高，更讓廢監院的聲浪虛實難辨，最後恐怕又落得鏡花水月一場。

這其中尤以從黨外在野開始，一向即主張廢除監察、考試兩院，回歸三權分立體制的民進黨態度閃爍不定，最為詭異難測。面對藍白來勢洶洶要廢除監院的聲浪，雖然陳亭妃等30名綠委已連署提案要修憲廢監院，還有就任監察院長以來徒領高薪卻尸位素餐的陳菊也表態支持，但卻遭藍營質疑是在玩兩手策略、打假球。

民進黨國會黨鞭柯建銘說，廢考監兩院現在沒有急切性，又說廢監院現在是由在野黨發起，所以「不要落入敵人的陷阱」。此說不僅公然打臉陳菊與陳亭妃等立委，更讓外界搞不清，賴清德總統不吭聲，民進黨在廢監院此事上到底誰說了算？誰又能相信？

民進黨的態度之所以變來變去，原因很現實，因為現在是藍白在野黨積極要廢掉早已「東廠化」的監院，但擁有執政權的綠營手裡有這麼一個能打壓政敵的工具，怎麼肯放手廢掉？何況留著監院再不濟也可權充政治酬庸的籌碼，哪還管他什麼創黨以來就要廢監院的憲政主張，我說變就變，雙標又怎樣！

儘管不想真的廢監院，但炒這個話題卻很有用，剛好可轉移在野黨對賴總統、賴政府的監督壓力；而且明年開始又要部署2026年地方大選，廢監院話題還得結合起來一起炒，如此爾虞我詐、騙死人不償命，才是民進黨最擅長的本事。