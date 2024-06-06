經濟部長郭智輝日前表示，不支持補貼台電，台電應靠自己努力賺錢。他同時強調，作為企業經營者，無法容許企業虧損，也不能接受補貼，電價一定要反映成本，而這正好是台電的痛點。

作為一個獨占市場的國營企業，台電是有方法可以讓自己「穩賺不賠」，但因同時背負政策執行與穩定民生的任務，來自政府端的介入幾乎無從避免。最明顯的就是過往的電價調整案例，行政院一旦決定凍漲，即便立即面臨收支嚴重失衡，台電也只能噤聲照辦。而台電近年連續出現的嚴重虧損，更是與政府的能源政策脫不了干係。

在國際化石燃料價格飆高，導致營運成本大幅增加之際，電力公司想要避免虧損，最直接的作法當然就是調漲電價，而這正是郭部長強調的「電價必須反映成本」。不過，為了穩住小商家與民生的電價，郭又說這部分可視為社會福利，由政府編列預算支應。部長的言下之意似乎是用電大戶的電價雖經調漲，但依舊太低。

問題是，進一步調漲用電大戶的電價，將連帶拉高企業大戶的營運成本，降低其國際競爭力。那麼，在台電努力賺錢與降低用電大戶衝擊之間，除了電價調整，還有其他可行的解方嗎？當然有！減少高價電力、擴增低價電力，即是兩全其美的作法。

事實上，郭部長在同場詢答中已做了提示。他直言核二、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年。這是一項明智務實的做法，也是幫台電遠離虧損夢魘的最佳解方。郭從科技人的角度談延役，就不會只是如德國一般的3個月短期延役，期程拉長到20年以上，方能有明顯可觀的效益。

長久以來，核電的發電成本都遠低於平均售電價格。以今年4月為例，每度核電成本僅1.12元，自發火電成本為3.09元，而每度平均電價為2.92元。據此計算，核二、三延役（年發電量312億度）不僅可讓台電每年賺進至少560億元，而且少用等量火電，還可再省下53億元支出，等於1年可有600億元的淨收入。

再生能源電力的高價躉購也是台電的痛點。今年4月的再生能源購入成本為每度5.47元，比平均電價高出2.55元，光是今年前4個月台電就額外花費200億元購入再生能源電力，而這項支出隨著再生能源裝置容量的擴增，只會愈來愈高。

郭部長在要求台電努力賺錢之餘，也應同時檢討這個導致其虧損的錢坑。前朝政府已簽定的長期購電契約或許難以改變，但只要再生能源發展不躁進，新增的部分就可以嚴格管控。只要經濟部不再讓開發商予取予求，合理的躉購契約便可讓台電的不合理支出大幅降低。

總結而言，續用核電搭配合理躉購再生能源，台電可以賺錢，電價可以穩定，納稅人更不需變相補貼台電虧損。一舉數得的新能源政策，期盼就由郭部長實現。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）