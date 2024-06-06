日前日本首相岸田文雄與大陸總理李強會談，強調日中關係的穩定不僅有益於兩國，亦有利於區域及國際社會，提議擴大利用部長級「日中經濟高層對話」及「日中高級別人文交流磋商機制」等機制，讓中日間的重要課題及懸而未決的事項取得進展。

恢復戰略互惠關係

在新冠疫情及中美競爭雙重打擊下，中日雙方人員往來降溫，對中日關係的改善帶來極為負面的影響。相對於日本成為中國觀光客2024上半年最青睞出境目的地，日人赴中人數仍處於低檔。岸田首相致力於恢復日中對話，並以2019年之前的「戰略互惠關係」定位兩國關係，但雙方民間交流未能回到疫前水準，官熱民冷情況下，將弱化日中友好的支持力量，使外交關係改善事倍功半。

《日本經濟新聞》調查指出，日本人「不喜歡」中國比例達74%，已連續6年超過7成，民調顯示更有87%的日本人認為中國具有「威脅」，日本社會對中國的負面情緒高漲。日本社會對中國認知情感持續惡化，不僅使政治關係不睦雪上加霜，中日經貿關係亦可能趨冷，「政冷經熱」難再。

日本輿情充斥「仇中」、「恐中」的言論，官式對話難以促動日本人訪中的熱情，新修訂的《反間諜法》更加深日人對中國的疑慮，日本公民在中國因間諜罪被判刑的案例在日本發酵，人身安危的心理壓力成為中日民間交流在簽證問題外的另道障礙。東京大學中國研究學者川島真表示，自2019年北海道大學中國史教授岩谷將在中國遭逮捕，就幾乎沒有學者到中國調研。

日本學者擔心北京法律規範不明，很容易遭遇同樣的危險。中國日本商會主席松岡鐵亦認為，因《反間諜法》因素，日本商界不願到中國出差，影響日本企業對中投資的判斷。中共中聯部長劉建超日前在東京的演講會，就被問到在華日本人接連遭拘禁的敏感問題。如何讓《反間諜法》等國安相關法律的操作明確化、透明化，消除日人對《反間諜法》的不安，是恢復中日民間交流熱度當務之急。

中國意識到扭轉負面認知的重要，劉建超年初會見到任的日本駐北京大使金杉憲治時表示，願同日本朝野與各界加強交流，塑造相互客觀積極認知。金杉大使亦回應，期待盡快恢復兩國人員往來，增進了解互信與互利合作。中日執政黨就重啟交流達成共識，恢復2018年以後中斷的「中日執政黨定期對話框架」。

民間交流注入活水

曾任日本駐北京外交官、前眾議院議員村上政俊認為，日本外交政策受民意左右，日本國民對中感情惡化制約下，岸田內閣對中關係改善成效有限。中日關係穩定的基礎在於「相互認識」，百聞不如一見，擴大人員交流，互派青年學子到對方國家學習是使「相互認識」由負轉正的重要途徑。在緩解雙方緊張關係的促動下，中日青年交流逐漸重啟，日本公明黨母體「創價學會」百名青年代表團5月下旬到訪北京、新疆等地，為中日民間交流注入活水。

中、日的相互認知處於「威脅」超過「合作」與「共贏」的狀態，導致政治上缺乏互信，經濟上互相掣肘，使雙邊互動中的諸多爭端政治化為難解的懸案，中日關係負面因子大於正面因子，陷入結構性的惡化。劉建超5日在「泛安全化」議題的研討會表示，中國式現代化需要「和平穩定外部環境」。在境外投資萎縮的情況下，中國外交正尋求軟化自身在美、日、歐盟的形象，並改善與鄰國關係。其中，對日關係十分關鍵，須探求結構性改善的路徑，官方與民間缺一不可。

恢復官方對話，或能維持「鬥而不破」，但很難回到過去「戰略互惠關係」，暢通民間交流才能優化相互認識，走出傳統與非傳統安全威脅認知疊加的困境，才能真正改善雙方關係。中日關係如此，兩岸關係亦然。